Príncipe Andrés de Inglaterra renuncia a todos sus títulos reales

POR EFE

El príncipe Andrés duque de York, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos y honores reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real británica, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

"Tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real", dijo Andrés en una breve nota.

Cuando dice "acusaciones", el hasta ahora duque de York se refiere a una larga lista de escándalos en los que se ha visto involucrado en los últimos años por su relación con el magnate estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, así como con un presunto espía chino.