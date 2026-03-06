El precio del petróleo alcanza los US$90 por temores de la guerra en Irán

Los contratos de futuros del WTI para entrega en abril llegaron a tocar los US$92,40, sumando US$11,39 al cierre de este jueves, cuando se alcanzaron los US$81,01 el barril.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este viernes en US$90,9 por barril y llegó a superar los US$92 el barril en la jornada, por primera vez desde octubre de 2022, tras subir un 14,06 % impulsado por el conflicto en Oriente Medio y la tensión en el estrecho de Ormuz.

La última vez que el Texas alcanzó datos similares fue a finales de octubre de 2022, impulsado por los recortes de producción de la OPEP+ motivada por la reciente invasión rusa de Ucrania.

Según analistas de JPMorgan, el mercado está pasando de considerar un "riesgo geopolítico puro a lidiar con una interrupción operativa tangible", señaló Natasha Kaneva, jefa de investigación global de materias primas de la firma, en una nota a abonados.

Otros expertos han proyectado que, si el conflicto continúa, los precios podrían acercarse o incluso superar el nivel de 100 dólares el barril en las próximas sesiones.

Las previsiones de que la guerra en Oriente Medio, que estalló el sábado tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, siga adelante ha provocado en los últimos días grandes subidas en el precio del petróleo. El Texas cerró este lunes en US$71,23.

La principal preocupación vinculada con este conflicto para el mercado del petróleo es una interrupción del comercio en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial.

Pese a que Irán negó haber cerrado el estrecho, la Guardia Revolucionaria ha avisado de que los mercantes que pasen por allí "podrían ser atacados o hundidos".

Desde que iniciaron las hostilidades ya se han registrado algunos ataques a embarcaciones en el estrecho, el último este viernes a 6 millas náuticas de Omán, según la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés).