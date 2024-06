Scaloni: 'Disfrutemos a Messi y a Di María'

Por AFP

Disfrutemos a Messi y a Di María, porque no tiene mucho sentido pensar ahora en cuando no estén, señaló el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, en la antesala del partido inaugural de la Copa América de Estados Unidos-2024 ante Canadá en Atlanta.

"El balance (desde el 2021), más allá de los títulos, es que hemos disfrutado un montón. Es un placer verlos entrenar y jugar, cómo se brindan. No me preocupa el futuro de Messi y de Di María, no tiene mucho sentido pensar ahora en cuando no estén. Disfrutémoslos ahora", dijo Scaloni en rueda de prensa en el Mercedes-Benz Stadium.