El argentino Lionel Messi da pistas sobre su retiro del fútbol

POR AFP

El astro argentino Lionel Messi adelantó que piensa cerrar su legendaria carrera en el fútbol como jugador del Inter Miami y confirmó que no participará en los Juegos Olímpicos de París.

"Hoy por hoy, creo que (el Inter Miami) va a ser mi último club, sí", declaró Messi en una entrevista con la cadena ESPN emitida este miércoles.

El capitán albiceleste, concentrado con su selección para la Copa América (20 de junio - 14 de julio), no ha avanzado una posible fecha para colgar las botas.

Su compromiso con el Inter Miami, donde aterrizó en julio de 2023, se extiende hasta el final de la temporada 2025 de la liga norteamericana (MLS).

'La Pulga', de 37 años, reconoció que no se siente preparado para el retiro después de dos décadas de carrera profesional en la que fue reconocido con ocho Balones de Oro.

"Toda mi vida hice esto. Me encanta jugar a la pelota. Disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos. Un poco de miedo a que se termine todo siempre está", admitió.

El delantero, que nunca jugó en la máxima categoría del fútbol de su país, reiteró que no ha decidido sus planes de futuro fuera del césped.

"Siempre dije que técnico no me veo, no me gustaría ser, pero el fútbol y la vida dan tantas vueltas que uno nunca sabe", afirmó. "Lo veo difícil la verdad. Pero sí algo relacionado con el fútbol porque es mi vida y me encanta".