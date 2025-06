Todo lo que debe saber sobre los 'Kidults'

¿Quiénes son y qué les gusta?

Según tendencias globales, los kidults representan alrededor del 30% del consumo en categorías como juguetes y entretenimiento nostálgico. Este perfil se caracteriza por:

Edad: entre 25 y 45 años, principalmente Millennials tardíos y Generación X joven.

Gustos: videojuegos retro y actuales, figuras de colección, series animadas, cómics, moda urbana, zapatillas exclusivas, tecnología y productos de cultura pop.

Hábitos: combinan sus obligaciones laborales y familiares con espacios dedicados al entretenimiento personal, en casa o en comunidades online.

Según un informe de Statista, en el último año las ventas de juguetes para adultos representaron un 27% del mercado total en América Latina, con un crecimiento proyectado del 6,8% anual hacia 2027. México, Brasil y Argentina lideran este segmento, donde productos como videojuegos retro, coleccionables de cine, cómics y figuras de acción tienen una fuerte demanda.

¿Cómo interactúan con las marcas?

Los kidults demandan a las marcas experiencias auténticas, personalizadas y emocionales. Prefieren las que conectan con sus recuerdos o pasiones y valoran las colaboraciones inesperadas o ediciones limitadas.

En términos de comunicación, eligen canales digitales y móviles, priorizando la inmediatez y la cercanía. Según el último Estudio de Tendencias de Mensajería y Comunicación de Infobip, el 78% de los adultos jóvenes —incluyendo a los kidults— prefieren interactuar con las marcas a través de canales como WhatsApp, Instagram, Telegram y mensajes directos en redes sociales, dejando de lado el email o los llamados tradicionales.

“Estamos viendo cómo los adultos jóvenes valoran la interacción instantánea y personalizada. No quieren recibir mensajes genéricos, sino sentir que la marca habla en su mismo código, en su canal favorito y en el momento oportuno”, señala Fabiola Jiménez, Country Manager de Infobip México. “Esta tendencia es clave para conectar con fenómenos como el de los kidults, donde la nostalgia y el entretenimiento tienen un enorme peso emocional”.

¿Qué consumen los kidults latinos?

Videojuegos: Consolas retro como Nintendo 64, Super Nintendo, PlayStation 1 y Game Boy, junto a remakes de clásicos como The Legend of Zelda, Mario Kart, Pokémon o Street Fighter. También títulos actuales como Fortnite, Call of Duty o Spider-Man 2.