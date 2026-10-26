Triunfo del Real Madrid en el clásico comprime distancias en la Liga

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El Real Madrid, que llegó a seis puntos de su eterno rival, encontró en el escenario más exigente la respuesta que necesitaba para reengancharse al campeonato.

Por Agencia EFE El Real Madrid resucitó en el Camp Nou una Liga que amenazaba con escapársele demasiado pronto gracias al talento de Jude Bellingham y al instinto goleador de Kylian Mbappé, protagonistas de una victoria (1-2) que devolvió la incertidumbre al campeonato y dejó a Barcelona (27 puntos), Atlético de Madrid (25) y Real Madrid (24) separados por apenas tres puntos. El clásico mostró dos versiones muy diferentes de sus protagonistas y una conclusión que trasciende el resultado: el Barcelona se mantiene en el liderato, pero ya no parece inalcanzable. El Real Madrid, que llegó a seis puntos de su eterno rival, encontró en el escenario más exigente la respuesta que necesitaba para reengancharse al campeonato.

Mourinho acertó inicialmente con el planteamiento. Su equipo presionó arriba, discutió cada salida de balón y privó al Barcelona de la comodidad con la que acostumbra a imponer su fútbol. La intensidad del Real Madrid desactivó durante muchos minutos los mecanismos ofensivos azulgranas, obligados a jugar lejos de los espacios donde suelen sentirse superiores. El premio llegó con cierta fortuna. Diomandé desbordó por la izquierda y su centro encontró el despeje defectuoso de Gerard Martín, cuyo balón rebotó en Mbappé antes de acabar en la portería. El 0-1 tuvo algo de accidente, pero fue una recompensa justa a los méritos de los hombres de José Mourinho. El descanso alteró el equilibrio. El Barcelona recuperó su personalidad, adelantó posiciones y comenzó a someter a un Real Madrid incapaz de mantener la presión inicial. Raphinha empató y Lunin evitó la remontada con una intervención extraordinaria ante un cabezazo de Gerard Martín. La superioridad azulgrana convivió, sin embargo, con el peligro del contragolpe. Bellingham desperdició dos transiciones por su imprecisión en el último pase, pero encontró la inspiración en el minuto 87. Su ruleta entre tres adversarios inició una jugada que Camavinga prolongó con un magnífico autopase ante Cubarsí y Mbappé culminó. El Real Madrid ganó cuando más sufría y la Liga recuperó la emoción.

Julian Álvarez, entre el gol y las disculpas

El Atlético de Madrid también salió reforzado de la jornada. Su victoria frente al Deportivo (1-0) y la derrota del Barcelona situaron al cuadro rojiblanco a dos puntos del liderato, después de una tarde de reconciliación para Julián Álvarez. El argentino respondió con un gol a los silbidos provocados por sus declaraciones durante el Mundial, recibió después los aplausos del Metropolitano y, terminado el encuentro, pidió perdón a la afición. Eso sí, Oblak evitó el empate en el último suspiro con una intervención milagrosa que sostuvo a su equipo. El Villarreal tampoco perdió el paso. Conquistó Mestalla (1-2) después de remontar el penalti de Pepelu con tantos de Freeman y Mikautadze, este último en el añadido. Las expulsiones de Pape Gueye y Harvey Elliott aumentaron la tensión de un derbi que profundizó en los problemas del Valencia.