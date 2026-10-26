La actividad económica de Honduras creció un 4% entre enero y agosto

La actividad económica de Honduras acumuló un crecimiento de 4% entre enero y agosto, impulsada principalmente por los servicios financieros, las telecomunicaciones, el comercio y el transporte, según los resultados del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicados por el Banco Central de Honduras (BCH).

En agosto, la serie original del IMAE registró un incremento interanual de 2,9%. Por su parte, la tendencia ciclo, que permite identificar el comportamiento subyacente de la economía al suavizar las fluctuaciones de corto plazo, mostró una aceleración progresiva entre junio y agosto, al pasar de una variación interanual de 3,3% a 4,3%.

El resultado supera en 0,7 puntos porcentuales el crecimiento registrado durante el mismo período de 2025 y refleja una evolución favorable de la economía, pese a las presiones derivadas del contexto internacional y los efectos de las condiciones climáticas sobre algunas actividades productivas.

De acuerdo con el BCH, esta evolución evidencia un fortalecimiento del dinamismo económico después de la desaceleración observada a comienzos del año. Además, el desempeño acumulado hasta agosto se mantiene dentro del rango de crecimiento previsto en la revisión del Programa Monetario 2026-2027.

Entre las actividades con mayor expansión destacó la intermediación financiera, los seguros y los fondos de pensiones, que registraron un crecimiento de 12,1%. Este comportamiento estuvo asociado principalmente al dinamismo de la banca comercial, el aumento de los intereses percibidos por los préstamos y los ingresos por comisiones derivados del uso de tarjetas de crédito y débito, así como del financiamiento otorgado.

En el sector primario, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca reportó un incremento de 4,8% a agosto. El BCH atribuyó este resultado a la contribución positiva de los cultivos de café y banano, que compensaron parcialmente los efectos de la sequía sobre otras producciones agrícolas.

La construcción también contribuyó al crecimiento general de la actividad económica, junto con las ramas del sector terciario vinculadas a los servicios y la circulación de bienes.