Más de una década después, el Real Madrid inicia la era Mourinho 2.0

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Mourinho se reunió junto a sus ayudantes para iniciar la preparación ante un curso en el que el conjunto blanco necesita ganar títulos después de dos temporadas sin introducir ninguno en sus vitrinas.

Por Agencia EFE El Real Madrid inició la segunda etapa de José Mourinho en el Real Madrid, con la presencia del técnico portugués en Valdebebas junto a su cuerpo técnico, para iniciar la preparación de la pretemporada del conjunto blanco, bajo mínimos por la ausencia de los jugadores que disputan el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Como muestra la web oficial del Real Madrid, Mourinho se reunió junto a sus ayudantes para iniciar la preparación ante un curso en el que el conjunto blanco necesita ganar títulos después de dos temporadas sin introducir ninguno en sus vitrinas.

Mourinho se encontrará el próximo lunes con algunos de sus jugadores, que pasarán el habitual reconocimiento médico antes de iniciar el trabajo estival. Además, el preparador del Real Madrid ilustró su día de trabajo en Valdebebas con una foto y un mensaje en sus redes sociales: "Vamos", escribió. Han pasado 13 años desde que Mourinho abandonara el Real Madrid después de tres temporadas en las que consiguió devolver la competitividad a un equipo que vivía atascado en los octavos de final de la Liga de Campeones durante varios años. Con su presencia en el banquillo, Mourinho hizo frente al Barcelona de Messi y consiguió una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España y tres semifinales consecutivas en la máxima competición continental.