Un regreso a lo grande, tras 6 años de ausencia: pasarela Victoria's Secret

Lima, de 43 años, que comenzó su carrera en VS en el año 2000 y se retiró en el último desfile antes del parón, en 2018, reapareció sonriente balanceando unas alas en la espalda , y no fue la única de su generación: también estuvieron Alessandra Ambrosio, Isabeli Fontana, Kate Moss, Eva Herzigova o Carla Bruni.

La marca de lencería Victoria's Secret (VS) realizó este martes su primer desfile en seis años con 'ángeles' icónicas como Adriana Lima y decenas de modelos diversas en edad, talla y raza, cimentando su regreso tras las polémicas por los cánones de belleza que promulgaba antes de la pandemia.

Reflejo de los tiempos fue la panorámica final, en la que Tyra Banks, de 50 años, despampanante y con su pelo afro natural, lideró entre confetis rosas a maniquíes de VS más jóvenes , como Gigi Hadid, Candice Swanepoel o Behati Prinsloo, y a nuevas generaciones, como Lila Moss o Valentina Sampaio.

Aunque la tónica general fue la delgadez y la juventud, el equipo de VS se caracterizó por incluir modelos treintañeras en adelante y madres; razas más allá de la blanca, y cuerpos de tallas normales y curvilíneas, como los de Ashley Graham, Paloma Elsesser, Fanta Bereteh y Devyn Garcia.

La banda sonora corrió a cargo solamente de mujeres, que marcaron los segmentos del desfile: Lisa, que actuó dos veces; Cher, con himnos como 'Strong Enough' y 'Believe'; Tyla, que caldeó el ambiente con música R&B, y una cantante de rock sin identificar que entonó la famosa 'I love rock and roll'.