Alerta global: caos en la red por PHP; gobiernos en todo el mundo cierran sitios web

Por: Revistaeyn.com

Varios sitios web gubernamentales quedaron fuera de servicio el miércoles 21 de octubre después de que la revelación de vulnerabilidades críticas de PHP, un lenguaje de programación ampliamente utilizado, provocara que los operadores de sitios web de todo el mundo se apresuraran a proteger sus sistemas.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) instó a las organizaciones a aplicar parches de inmediato o desconectar los sistemas vulnerables.

Los desarrolladores del lenguaje de programación PHP publicaron el miércoles nuevas correcciones urgentes para vulnerabilidades que habían estado latentes en su software durante años hasta que fueron descubiertas mediante inteligencia artificial, e indicaron que se "alienta a todos los usuarios a actualizar de inmediato".

Ante las advertencias de las empresas tecnológicas de que algunos piratas informáticos ya estaban explotando las vulnerabilidades, varios organismos gubernamentales de toda Europa, entre otros, desconectaron algunos sitios web como medida de precaución.

Las fallas "a menudo proporcionan una vía directa al sistema de archivos o a la base de datos del servidor", señaló la NSA en un comunicado en X. Los atacantes podrían utilizarlas para tomar control de servidores web sin necesidad de una contraseña.

PHP sirve de base para populares plataformas de diseño web, por lo que las debilidades potencialmente afectan a una amplísima gama de sitios, desde tiendas en línea y medios de noticias hasta servicios gubernamentales.