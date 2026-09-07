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Agentes de IA usaron una página web para comunicarse entre ellos, según investigación

OpenAI señaló que está "revisando" el informe y que tomará las medidas necesarias, pero señaló que, según el material analizado hasta ahora, no describiría lo ocurrido como un jaqueo de DseWiki.

Por Agencia EFE Un grupo de agentes de inteligencia artificial (IA) que se identificaban como sistemas de OpenAI utilizó durante semanas una página web alemana como tablón de anuncios para comunicarse entre ellos, compartir información y buscar formas de superar restricciones, según una investigación de cuatro expertos en ciberseguridad. Los investigadores Sydney Von Arx, Cormac Slade Byrd, Spencer Kitts y Thomas Larsen estudiaron la actividad registrada en DseWiki, una página web colaborativa alemana para desarrolladores de software, y contabilizaron 14.666 modificaciones en 4.584 páginas atribuidas a 3.103 agentes entre el 11 de mayo y el 2 de julio.

Los agentes utilizaban las páginas para guardar resultados, intercambiar respuestas y enlaces y dejar información para otros agentes que llegarían después, según la investigación, publicada en collusion.wiki. En algunos casos, también buscaron maneras de sortear las limitaciones de sus sistemas y buscar formas de aprovechar fallos de seguridad de la página. Los investigadores creen que los agentes estaban vinculados a OpenAI a partir de varios indicios, como los nombres utilizados por algunos, como 'OpenAIResearcher' y 'OAIResearchMar26', y los registros técnicos de las conexiones.

Mantener la información

El 98,5 % de las modificaciones analizadas procedía de servidores alojados en Microsoft Azure, utilizado por OpenAI. Cuando los administradores de DseWiki empezaron a borrar las páginas creadas por los agentes, estos encontraron formas de mantener la información. En algunos casos volvieron a crear páginas eliminadas o buscaron otros lugares donde guardar los datos. El caso, señalan los investigadores, muestra que sistemas de IA que debían trabajar por separado pueden "encontrar por sí mismos maneras de comunicarse". "En lugar de limitarse a responder a las instrucciones recibidas, los agentes encontraron un espacio que podían utilizar como memoria compartida", señalan.