Phishing e ingeniería social lideran estrategias de ciebrataques en Latinoamérica

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Sobre el total de incidentes de explotación registrados a escala regional, ESET indica que más del 81,8 % se concentró en apenas dos fallas de Microsoft Office divulgadas en 2017.

Por revistaeyn.com ESET advierte que durante la primera mitad de 2026, la actividad cibercriminal en América Latina demostró una dinámica estructural clara: los atacantes no necesitaron técnicas de vanguardia ni en vulnerabilidades de día cero (zero-days) para comprometer infraestructuras corporativas y entornos de usuario final. El volumen de eventos estuvo impulsado primordialmente por dos vectores operativos: phishing e ingeniería social (que promedió un 23,66 % de las alertas en la región) y los downloaders / descargadores maliciosos (14,94 %). En el extremo opuesto, el ransomware (0,28 % regional) mantuvo una participación porcentual acotada sobre el volumen total, con un mayor impacto estratégico, financiero y de continuidad operativa para las organizaciones de la región.

El hallazgo técnico más crítico del período, según ESET, es la dependencia sostenida del ecosistema atacante en vulnerabilidades con casi una década de antigüedad. Sobre el total de incidentes de explotación registrados a escala regional, más del 81,8 % se concentró en apenas dos fallas de Microsoft Office divulgadas en 2017: 1. CVE-2017-0199 (58,3% del total de exploits): Presente de forma homogénea en toda América Latina y encabezando el volumen absoluto de incidentes de explotación en múltiples industrias. 2. CVE-2017-11882 (23,5% del total de exploits): La persistente vulnerabilidad de corrupción de memoria en Microsoft Equation Editor, extendida de manera uniforme en la región. “Este patrón confirma que la superficie de ataque inicial en América Latina sigue dominada por documentos maliciosos (formatos RTF y DOC) que explotan la falta de actualización en aplicaciones de productividad para introducir etapas secundarias de infección. Estos accesos son aprovechados de inmediato por downloaders intermedios como JS/TrojanDownloader.Agent y Win/TrojanDownloader.VB”, comenta Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica. Las campañas de ingeniería social exhibieron un despliegue industrial basado en kits de phishing automatizados e infraestructura reutilizada. La suplantación de identidad corporativa se concentró en plataformas de colaboración y firma digital de uso masivo: DocuSign, WeTransfer y Telegram.