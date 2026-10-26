Bancos detectan agentes de IA no autorizados en cuentas de clientes, según reportes

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En los casos reportados, generalmente el agente de IA accede a la cuenta de una persona con su permiso y sus credenciales de acceso, lo que ya contraviene las normas de la mayoría de los bancos.

Por Agencia EFE Varios bancos de Estados Unidos han observado agentes de inteligencia artificial (IA) de terceros dentro de las cuentas de sus clientes sin autorización y están tomando medidas para reducir los riesgos, según informó Axios. El medio, que cita fuentes conocedoras de la situación, indica que algunos agentes de IA "intentan realizar acciones que parecen ser independientes de las instrucciones de los usuarios", quienes inicialmente sí les han dado sus credenciales de acceso.

En los casos reportados, generalmente el agente de IA "accede a la cuenta de una persona con su permiso y sus credenciales de acceso", lo que ya "contraviene las normas de la mayoría de los bancos, que exigen que sean las propias personas quienes inicien sesión en sus cuentas". No obstante, algunos bancos han rastreado actividad en la que los agentes, que están programados para atender solicitudes o completar tareas, contactan con centros de atención telefónica o parecen realizar acciones independientes de las instrucciones del usuario, dijeron las fuentes a Axios. Muchos bancos no son capaces de determinar si la actividad de los agentes de IA en las cuentas responde a instrucciones de los usuarios, señalaron.