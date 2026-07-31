La IA agéntica acelera la transformación digital de las empresas familiares

Por revistaeyn.com
Las empresas familiares, que representan hasta el 90% de las unidades económicas de América Latina, encuentran en la inteligencia artificial (IA) agéntica una oportunidad para acelerar su transformación digital y fortalecer su competitividad sin necesidad de realizar grandes inversiones, de acuerdo con especialistas de Zoho Corporation.
La firma tecnológica sostiene que esta nueva generación de inteligencia artificial marca un cambio en la forma en que las organizaciones incorporan la innovación, al ofrecer herramientas capaces de automatizar procesos complejos, optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa de negocios de todos los tamaños.
A diferencia de los modelos tradicionales, que se limitan a generar contenido o responder consultas, la IA agéntica funciona como un agente autónomo que analiza información, razona, ejecuta tareas y colabora con otros sistemas dentro de los flujos de trabajo empresariales.
"Para que la IA genere valor significativo, necesita acceso a herramientas, datos, permisos y salvaguardas adecuados. Solo así puede evolucionar de generar respuestas a ejecutar acciones que tengan un impacto real en la operación de las empresas", afirmó Joel Flores, director de cuentas corporativas de Zoho.
La empresa destaca que los beneficios de esta tecnología ya son tangibles. Investigaciones sobre analítica predictiva citadas por Zoho muestran que los sistemas de IA agéntica pueden reducir hasta en un 45 % los errores en los pronósticos de demanda y disminuir en un 36 % el exceso de inventario, favoreciendo una mejor utilización del capital y una mayor eficiencia en las operaciones.
Además, datos de la Secretaría de Economía de México indican que la adopción estratégica de herramientas de inteligencia artificial puede incrementar en 18.8% la producción bruta de las unidades económicas, reflejando el impacto positivo que estas soluciones tienen sobre la productividad.
Según Flores, el potencial de la IA agéntica es especialmente relevante para las empresas familiares, ya que incide directamente en áreas clave como la gestión financiera, mediante el monitoreo en tiempo real de los flujos de efectivo y la detección de anomalías; el análisis predictivo de ventas, para anticipar la demanda y optimizar inventarios; y la atención al cliente, a través de agentes inteligentes capaces de responder consultas las 24 horas y generar reportes que facilitan la toma de decisiones.
Estas capacidades permiten que compañías con recursos limitados accedan a herramientas que anteriormente estaban reservadas para grandes corporaciones con elevados presupuestos destinados a transformación digital.
No obstante, Zoho advierte que el avance tecnológico debe estar acompañado de políticas de gobernanza y un uso responsable de la inteligencia artificial. Estudios de PwC citados por la empresa revelan que apenas el 6 % de las empresas familiares del entorno hispanohablante cuentan con lineamientos para gestionar el uso de esta tecnología, lo que evidencia un amplio margen para fortalecer la confianza y maximizar sus beneficios.
Los fundadores de Zoho subrayan que la IA agéntica no pretende sustituir el conocimiento, la experiencia ni la cercanía que caracterizan a las empresas familiares. Por el contrario, su objetivo es liberar a los equipos de tareas repetitivas para que puedan dedicar más tiempo a la innovación, la atención de los clientes y la preservación del legado empresarial.