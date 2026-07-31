La IA agéntica acelera la transformación digital de las empresas familiares

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A diferencia de los modelos tradicionales, que se limitan a generar contenido o responder consultas, la IA agéntica funciona como un agente autónomo que analiza información, razona, ejecuta tareas y colabora con otros sistemas dentro de los flujos de trabajo empresariales.

Por revistaeyn.com Las empresas familiares, que representan hasta el 90% de las unidades económicas de América Latina, encuentran en la inteligencia artificial (IA) agéntica una oportunidad para acelerar su transformación digital y fortalecer su competitividad sin necesidad de realizar grandes inversiones, de acuerdo con especialistas de Zoho Corporation. La firma tecnológica sostiene que esta nueva generación de inteligencia artificial marca un cambio en la forma en que las organizaciones incorporan la innovación, al ofrecer herramientas capaces de automatizar procesos complejos, optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa de negocios de todos los tamaños.

A diferencia de los modelos tradicionales, que se limitan a generar contenido o responder consultas, la IA agéntica funciona como un agente autónomo que analiza información, razona, ejecuta tareas y colabora con otros sistemas dentro de los flujos de trabajo empresariales. "Para que la IA genere valor significativo, necesita acceso a herramientas, datos, permisos y salvaguardas adecuados. Solo así puede evolucionar de generar respuestas a ejecutar acciones que tengan un impacto real en la operación de las empresas", afirmó Joel Flores, director de cuentas corporativas de Zoho. La empresa destaca que los beneficios de esta tecnología ya son tangibles. Investigaciones sobre analítica predictiva citadas por Zoho muestran que los sistemas de IA agéntica pueden reducir hasta en un 45 % los errores en los pronósticos de demanda y disminuir en un 36 % el exceso de inventario, favoreciendo una mejor utilización del capital y una mayor eficiencia en las operaciones. Además, datos de la Secretaría de Economía de México indican que la adopción estratégica de herramientas de inteligencia artificial puede incrementar en 18.8% la producción bruta de las unidades económicas, reflejando el impacto positivo que estas soluciones tienen sobre la productividad.