Costa Rica: Usuarios activos de banca en línea crecieron 154 % desde 2019

Por revistaeyn.com
Entre 2019 y 2025, la cantidad de clientes de Costa Rica con acceso a plataformas web o aplicaciones móviles, en ocho entidades financieras privadas, pertenecientes a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) pasó de 1,28 millones a 2,55 millones, prácticamente el doble. Este crecimiento es constante entre 2024 y 2025, la cantidad de clientes que utilizan plataformas digitales creció 12 %.
“El comportamiento es todavía más significativo cuando se analiza el número de usuarios que efectivamente utilizan estos servicios. Los usuarios digitales activos, aquellos que registraron actividad en los últimos 90 días, aumentaron de 659.000 en 2019 a 1,68 millones en 2025, un crecimiento acumulado de aproximadamente 154 %”, señaló Daniela Gutiérrez, economista de la ABC.
Esto significa que, además de tener acceso a las plataformas, una proporción cada vez mayor de los clientes las utiliza de manera habitual. En 2019, el 52 % de los clientes digitales registraba actividad reciente; para 2025, esa proporción había aumentado al 66 %.
La evolución también se refleja en la frecuencia con que los usuarios ingresan a las plataformas financieras.
Durante 2025 se registraron 689,5 millones de ingresos o inicio de sesión, frente a los 281,2 millones contabilizados en 2019. Esto representa un crecimiento acumulado de 145 %.
En comparación con 2024, los accesos aumentaron 15 %, lo que equivale a un promedio cercano a 1,9 millones de ingresos diarios durante 2025 a las plataformas digitales de las entidades participantes.
Las cifras muestran así un cambio importante en la relación entre las personas y los servicios financieros: los canales digitales no solo tienen una cobertura significativamente mayor, sino que son utilizados con mayor frecuencia.
Para la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), esta evolución evidencia la importancia que han adquirido las herramientas digitales para facilitar el acceso y uso de los servicios financieros.
Daniela Gutiérrez, economista de la ABC, señaló que este cambio ha sido posible gracias al esfuerzo sostenido de las entidades bancarias por invertir en infraestructura tecnológica, seguridad, innovación y desarrollo de canales digitales cada vez más accesibles y eficientes.
"La posibilidad de realizar una parte creciente de las operaciones de manera remota ha generado beneficios importantes para hogares y empresas, al reducir tiempos y costos de desplazamiento, agilizar los medios de pago y facilitar las transacciones entre distintos agentes económicos”, concluyó Gutiérrez.