Costa Rica: Usuarios activos de banca en línea crecieron 154 % desde 2019

Finanzas

La Asociación Bancaria Costarricense señala que la cantidad de clientes con acceso a plataformas o aplicaciones móviles pasó de 1,28 millones a 2,55 millones entre 2019 y 2025.

Por revistaeyn.com Entre 2019 y 2025, la cantidad de clientes de Costa Rica con acceso a plataformas web o aplicaciones móviles, en ocho entidades financieras privadas, pertenecientes a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) pasó de 1,28 millones a 2,55 millones, prácticamente el doble. Este crecimiento es constante entre 2024 y 2025, la cantidad de clientes que utilizan plataformas digitales creció 12 %. “El comportamiento es todavía más significativo cuando se analiza el número de usuarios que efectivamente utilizan estos servicios. Los usuarios digitales activos, aquellos que registraron actividad en los últimos 90 días, aumentaron de 659.000 en 2019 a 1,68 millones en 2025, un crecimiento acumulado de aproximadamente 154 %”, señaló Daniela Gutiérrez, economista de la ABC.

Esto significa que, además de tener acceso a las plataformas, una proporción cada vez mayor de los clientes las utiliza de manera habitual. En 2019, el 52 % de los clientes digitales registraba actividad reciente; para 2025, esa proporción había aumentado al 66 %. La evolución también se refleja en la frecuencia con que los usuarios ingresan a las plataformas financieras. Durante 2025 se registraron 689,5 millones de ingresos o inicio de sesión, frente a los 281,2 millones contabilizados en 2019. Esto representa un crecimiento acumulado de 145 %. En comparación con 2024, los accesos aumentaron 15 %, lo que equivale a un promedio cercano a 1,9 millones de ingresos diarios durante 2025 a las plataformas digitales de las entidades participantes.