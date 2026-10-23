¿Cómo ve la IA los retos y oportunidades del turismo de Panamá?

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Aunque la IA reconoce a Panamá como un punto estratégico de conexión entre océanos, con una infraestructura superior y condiciones prácticas favorables para visitarlo, su narrativa se concentra en atributos funcionales y deja en segundo plano elementos emocionales, como la gastronomía y la sostenibilidad.

Por revistaeyn.com La inteligencia artificial (IA) identifica a Panamá como un destino turístico con ventajas en conectividad aérea, infraestructura y facilidad de acceso, pero su presencia en las recomendaciones espontáneas de viaje es prácticamente nula. El país aparece en apenas el 0.1 % de las consultas genéricas en las que los usuarios buscan inspiración sin mencionar un destino específico, una debilidad que limita su capacidad para atraer visitantes, según un informe de LLYC.

El estudio Panamá en el espejo de la IA: Una mirada al posicionamiento turístico, señala que los modelos de inteligencia artificial privilegian a Costa Rica cuando se trata de aventura y naturaleza, mientras que México concentra las recomendaciones relacionadas con cultura y playas. Esta situación evidencia una brecha entre la diversidad de la oferta turística panameña y la imagen que proyectan los algoritmos utilizados por los viajeros para planificar sus experiencias. Aunque la IA reconoce al país como un punto estratégico de conexión entre océanos, con una infraestructura superior y condiciones prácticas favorables para visitarlo, su narrativa se concentra en atributos funcionales y deja en segundo plano elementos emocionales, como la gastronomía y la sostenibilidad. A ello se suma la dependencia de fuentes internacionales: el 63 % de los sitios web citados por los motores de IA para elaborar respuestas sobre Panamá corresponde a portales, guías e instituciones extranjeras. La concentración de las recomendaciones en la capital es otro desafío. Ciudad de Panamá aparece en el 95.8 % de los itinerarios analizados, impulsada principalmente por el Casco Antiguo y el Canal de Panamá. Aunque destinos como Bocas del Toro, Guna Yala y Boquete también tienen una presencia importante, otras zonas todavía no consiguen posicionarse como propuestas turísticas integradas.