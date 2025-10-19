Estudiantes costarricenses triunfan en NASA Space Apps Challenge con proyecto de agricultura espacial

Por revistaeyn.com

El equipo Girls for Space CR, conformado por Marianne Fonseca, Elena Carillo, Alexandra Kuhn, Kendall Matthews y Alanna Music, estudiantes de undécimo año de Lincoln School, se alzó con la victoria en la categoría de menores de edad de la edición 2025 del NASA Space Apps Challenge gracias a su innovador proyecto Astroflora.

Astroflora propone una solución para hacer posible la agricultura en el espacio, enfrentando los retos de la microgravedad, la radiación y los ciclos de vida irregulares. El proyecto consiste en un laboratorio en órbita baja que permite experimentar con el crecimiento de plantas en condiciones espaciales y monitorear su desarrollo en tiempo real, contribuyendo así a un futuro sostenible para la humanidad.

LOS GRANDES RETOS INSPIRAN LAS MEJORES IDEAS

El proceso de desarrollo no estuvo exento de desafíos. A último momento, el equipo tomó una decisión reformular el proyecto en tan solo un día.

Pese a la presión del tiempo, las jóvenes lograron presentar un trabajo completo que incluyó un prototipo de estación espacial en Tinkercad, un Business Model Canvas con análisis financiero y un sitio web funcional que explica su iniciativa.

Cultivar en el espacio es preparar el terreno para el futuro de la humanidad

Así, partiendo de la premisa de que el futuro de la humanidad está en el espacio, las estudiantes se plantearon resolver el desafío de cómo producir alimentos más allá de la Tierra.