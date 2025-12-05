Informe: Este año hay casi 200 nuevos multimillonarios en el mundo

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE La riqueza conjunta de los ultrarricos (más de US$1.000 millones) ha alcanzado un nuevo máximo histórico este año, en el que 196 multimillonarios hechos a sí mismos se han incorporado a este grupo, que ahora forman casi 3.000 personas en el mundo, según un informe anual del banco suizo UBS. Los 196 nuevos multimillonarios han añadido US$386.500 millones a la riqueza global este año, con lo que su riqueza combinada se eleva a un récord de US$15,8 billones, un aumento espectacular y el segundo mayor registrado en más de una década de existencia de ese informe.

Estos nuevos millonarios están activos principalmente en los sectores como el software de marketing, la genética, la restauración, las infraestructuras y el gas natural licuado (GNL), y los que lideran esta tendencia se encuentran principalmente Estados Unidos y Asia-Pacífico. Según el informe, los multimillonarios con inversiones en el sector tecnológico vieron crecer su riqueza un 23,8 %, mientras que el sector del consumo y de venta al detalle desaceleró un 5,3 %, ya que la industria europea del lujo perdió impulso frente a las marcas chinas. La riqueza en el sector industrial registró el avance más rápido (27,1 %, hasta US$1,7 billones), con un cuarto de este progreso atribuible a los nuevos multimillonarios, en tanto que la riqueza en el sector de servicios financieros aumentó un 17%, hasta US$2,3 billones, impulsada por mercados sólidos y un repunte de las criptomonedas (80 % atribuible a nuevos ultraricos). El jefe del área de Clientes Estratégicos y Conectividad Global de UBS, Benjamin Cavalli, explicó en una rueda de prensa que este año se registró el volumen de transferencia de riqueza más importante en los once años que se produce este informe, con 91 herederos (64 hombres y 27 mujeres) que recibieron un récord de US$297.800 millones.

CRECIMIENTO FEMENINO

El ejecutivo también señaló que aunque las ultrarricas sigan siendo menos con respecto a sus pares masculinos, la riqueza promedio de las mujeres de este grupo creció dos veces más que la de los hombres, una tendencia que se observa desde hace cuatro años. Pese a ello, las mujeres multimillonarias son apenas un 15 % del total, es decir 374, frente a 2.545 multimillonarios hombres.Cavalli sostuvo que, con una mayor presencia en puestos de liderazgo corporativo, las mujeres se están convirtiendo en propietarias y gestoras de una riqueza considerable, lo que a su vez influye en la forma en que se maneja e invierte la riqueza. "En promedio las mujeres son más adversas al riesgo, pero más disciplinadas que los hombres, es decir, no venden en mínimos de mercado, son menos emocionales, y tienen carteras más diversificadas, a menudo priorizando la sostenibilidad, la inversión de impacto y la filantropia", explicó. Por otra parte, el informe de UBS anota que los multimillonarios siguen trasladándose de lugar y el 36 % de los encuestados (entre los clientes del banco con cuentas en Suiza y Europa, Singapur, Hong Kong y Estados Unidos) afirmó haberse mudado al menos una vez y el 9 % indicó que lo está considerando.