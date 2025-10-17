SISAP ofrece 200 becas virtuales en ciberseguridad para Latinoamérica

Tecnología & Cultura Digital

Por revistaeyn.com Sistemas Aplicativos (SISAP) anuncia la apertura de la convocatoria para el ciclo 2026 del Information Risk and Security Institute (IRSI), un programa académico gratuito diseñado para formar a estudiantes universitarios y profesionales de IT en el campo de la ciberseguridad. IRSI brinda una formación integral intensiva en línea, combinando clases teóricas con laboratorios prácticos en entornos simulados de riesgo digital. Los estudiantes desarrollan competencias técnicas en análisis forense, gestión de incidentes, redes empresariales, seguridad en la nube y auditoría de la información.

Como parte del programa de Responsabilidad Social Empresarial de SISAP, los estudiantes obtienen la preparación para una certificación internacional en ciberseguridad y la posibilidad de incorporarse laboralmente según su desempeño. Los egresados del programa IRSI cuentan con altas posibilidades de inserción laboral en el sector tecnológico, gracias a la formación práctica y certificación que reciben. La ciberseguridad es una de las industrias con mayor crecimiento y demanda en el mundo, y en Latinoamérica existe una necesidad creciente de profesionales capacitados para proteger a las organizaciones frente a las amenazas digitales. Muchos graduados del IRSI han logrado incorporarse a equipos de seguridad informática en empresas líderes de la región, contribuyendo activamente a fortalecer el ecosistema digital.