¿Qué catálogo de Warner suma Netflix tras acuerdo de compra?

Por revistaeyn.com

Este viernes 5 de diciembre de 2025 Netflix anunció un acuerdo de compra con Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max.

El acuerdo es por US$82.700 millones. El acuerdo aún debe ser avalado.

Netflix anticipó que mantendrá las operaciones actuales de Warner Bros. y de HBO Max, pero también dejó claro que incorporará “las extensas librerías de cine y televisión” de ambas compañías a su plataforma, según Variety.