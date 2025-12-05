¿Qué catálogo de Warner suma Netflix tras acuerdo de compra?

Por revistaeyn.com
Este viernes 5 de diciembre de 2025 Netflix anunció un acuerdo de compra con Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max.
El acuerdo es por US$82.700 millones. El acuerdo aún debe ser avalado.
Netflix anticipó que mantendrá las operaciones actuales de Warner Bros. y de HBO Max, pero también dejó claro que incorporará “las extensas librerías de cine y televisión” de ambas compañías a su plataforma, según Variety.
Newsweek asegura que entre los títulos que podrían llegar a Netflix en Estados Unidos están: Game of Thrones, Los Soprano, The Big Bang Theory, Friends,The Last of Us, Sex in the City, además del Universo DC (incluyendo Batman, The Dark Knight, Joker, Superman, Wonder Woman, Aquaman).
Se suman Harry Potter, El señor de los anillos, El mago de Oz, Matrix, Beetlejuice y Gremlins, por mencionar algunos.
Warner también posee licencias de animación como Looney Tunes/Merrie Melodies, el clásico Tom y Jerry, productos de Cartoon Network, DC Comics, Adult Swim, WB Animation y títulos de Hanna Barbera como Los Picapiedra, Scooby-Doo, entre otros.
Y lo anunciado, el co-CEO Ted Sarandos aseguró que Netflix "espera mantener los estrenos de Warner Bros.", al igual que sus acuerdos de distribución vigentes, agregó Variety.