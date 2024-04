Frank Rubio: los récords están para quebrarse

Nació en Estados Unidos, donde también ha forjado su carrera, no solo en la NASA, sino también en el ejército de ese país, por lo que con su historia busca inspirar a jóvenes y niños salvadoreños.

En esta misión especial se convirtió en el astronauta estadounidense con más tiempo en el espacio y ante esto solo dijo: "Los récords están para quebrarlos", indicando que se siente orgulloso de portar el título, pero anima a otros a verlo y tratar de rebasarlo. Algo que no ve imposible.

"No estaba planeado, el viaje al espacio sigue siendo una de las cosas más peligrosas para la humanidad... (pero) pudimos demostrar que lo hicimos bien, aunque no estaban en el plan, pero estamos preparados y eso no es solo un orgullo para mí, sino que para la NASA", agregó.

Rubio pasó 371 días consecutivos en el espacio. Una marca que ningún otro representante de la agencia espacial estadounidense alcanzó hasta la fecha.

Él llegó en septiembre del año pasado en la misión Soyuz MS-22, una nave que meses más tarde tuvo una fuga de líquido refrigerante y debió retornar a la Tierra sin tripulación a bordo. Desde entonces, el regreso de los astronautas de la ISS fue todo un desafío.