Los mitos y verdades sobre la seguridad digital

“La pandemia dejó como resultado una sociedad digitalizada e hiperconectada. Aumentó el uso de redes sociales así como aplicaciones de uso diario, sea bancarias, de ecommerce, viajes, entrenamiento, etc., y el tiempo destinado en pantallas por personas de todas la edades. Esto sin dudas simplificó muchas tareas y ayuda al esparcimiento pero también provocó el aumento de las superficies de ataque. Si bien estamos acostumbrados a utilizar nuevos sistemas, todavía como usuarios no contemplamos la seguridad tanto como deberíamos para proteger nuestra información personal. Tener en cuenta a qué riesgos estamos expuestos ayuda a tomar las medidas necesarias para disfrutar la tecnología de manera segura”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

“Los cibercriminales y estafadores se han convertido en expertos en el arte de manipular y persuadir a las personas y cuentan con más herramientas que les permiten mejorar sus estrategias. Aparte de los links a sitios de dudosa reputación o falsos que simular ser oficiales, los ataques ya no solo llegan como hace 10 años por correo electrónico, sino que ahora llegan a través de mensajes via whatsapp, redes sociales, telefónicas, en chats de videojuegos, etc.”, comenta Camilo Gutiérrez.

Mito 2: No me van a atacar, no tengo dinero o información relevante, por eso no soy una víctima atractiva para un ciberdelincuente.

El aumento de las denuncias por robo de identidad y el crecimiento del comercio de datos son ejemplos del valor que tienen los datos personales y el riesgo de que caigan en manos equivocadas. Estos datos permiten a los delincuentes realizar estafas personalizadas (ataques de ingeniería social) cada vez más difíciles de detectar si no se está atento o informado.

Gutiérrez, aclara: “Si bien es cierto que las empresas son más atractivas desde el punto de vista del rédito económico, las personas muchas veces terminan siendo víctima porque cuando una empresa u organización sufre un ciberataque, lo que sucede muchas veces es que acceden a información de clientes o usuarios que luego venden o utilizan para realizar engaños personalizados y más efectivos, lo que termina siendo una tarea más sencilla para la persona que estafa”.