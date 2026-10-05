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Nobel de Medicina 2026 a la optogenética: se abren nuevas vías para entender el cerebro

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel fueron premiados por descubrimientos que permiten controlar células nerviosas mediante luz. La técnica ayuda a investigar cómo funcionan la memoria, las emociones y los circuitos asociados a enfermedades, y ha dado pasos experimentales hacia la recuperación de la visión

Por: Revistaeyn.com La proteína de un alga unicelular terminó proporcionando una herramienta para investigar uno de los sistemas más complejos de la naturaleza: el cerebro humano. Ese recorrido científico está detrás del Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026, concedido este lunes 5 de octubre al estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y la optogenética. El reconocimiento destaca una técnica que permite activar o inhibir células nerviosas seleccionadas mediante estímulos luminosos. Su importancia reside en la posibilidad de intervenir con precisión en circuitos específicos y observar qué cambia: una conducta, una respuesta al estrés, un movimiento o un proceso relacionado con la memoria. Así, los científicos pueden investigar relaciones de causa y efecto dentro del sistema nervioso. Deisseroth desarrolla su trabajo en la Universidad de Stanford y el Instituto Médico Howard Hughes, en Estados Unidos; Hegemann, en la Universidad Humboldt de Berlín; y Nagel, en la Universidad de Würzburg, Alemania. En esencia, sus aportes conectaron el estudio de organismos microscópicos con una nueva manera de explorar las funciones del cerebro.

De las algas a las neuronas

El camino al Nobel se gestó cuando Hegemann y Nagel descubrieron la canalrodopsina, una proteína presente en algas unicelulares que responde a la luz abriendo un canal para el paso de iones, partículas con carga eléctrica. Esa propiedad ofreció una posibilidad: utilizar un mecanismo natural de sensibilidad a la luz para modificar la actividad eléctrica de otras células. El siguiente salto fue trasladar esa capacidad a las neuronas. En 2005, un equipo integrado por Edward Boyden, Feng Zhang, Ernst Bamberg, Georg Nagel y Karl Deisseroth publicó una demostración de cómo utilizar canalrodopsina-2 para controlar la actividad de neuronas de mamíferos con precisión de milisegundos. El desarrollo del campo reunió contribuciones de distintos laboratorios, además de los científicos reconocidos este año.

¿Qué es la optogenética?

El nombre combina dos componentes: óptica y genética. Primero, los investigadores introducen en determinadas células instrucciones genéticas para que produzcan proteínas sensibles a la luz. Después, iluminan esas células con una longitud de onda adecuada para modificar su actividad. Según la proteína utilizada, el estímulo puede favorecer que una neurona emita señales o inhibir su funcionamiento. En experimentos sobre circuitos profundos del cerebro, la luz puede suministrarse mediante fibras ópticas. La selección genética permite intervenir en poblaciones celulares concretas, mientras los pulsos luminosos aportan precisión temporal. Esa combinación transforma las preguntas que pueden formularse en un laboratorio. Observar que un grupo de neuronas se activa durante una conducta aporta información; modificar su actividad y comprobar qué sucede permite investigar si participa causalmente en ella. Por eso, la optogenética se ha convertido en una herramienta para estudiar cómo se forman las percepciones, cómo intervienen determinados circuitos en el aprendizaje y qué alteraciones acompañan procesos como la depresión o la adicción. Buena parte de estos trabajos se realiza en modelos animales.

Cómo puede contribuir a la salud humana

Uno de sus aportes es ayudar a identificar dónde y cómo intervenir frente a una enfermedad. En epilepsia, por ejemplo, permite explorar qué poblaciones neuronales favorecen las crisis y cuáles pueden frenarlas. Un estudio publicado en 2025 utilizó optogenética para activar e inhibir neuronas del cuerpo estriado dorsal en ratas con distintos modelos de epilepsia. Los investigadores observaron que su activación podía suprimir crisis en los modelos estudiados. El resultado aporta conocimiento sobre los circuitos involucrados y posibles objetivos terapéuticos, aunque corresponde a investigación preclínica. En estudios sobre depresión, la técnica también ha permitido investigar cómo los circuitos de recompensa responden a diferentes tipos de estrés. Experimentos en roedores mostraron que modificar la actividad de ciertas neuronas podía cambiar conductas relacionadas con estados depresivos, y que el efecto dependía del contexto del estrés. Esa complejidad ayuda a comprender por qué una misma intervención puede producir respuestas diferentes. El beneficio puede llegar, además, por vías indirectas. Los conocimientos obtenidos mediante optogenética orientan investigaciones sobre medicamentos y sobre técnicas de estimulación cerebral, como la estimulación magnética transcraneal o la estimulación cerebral profunda. La herramienta puede contribuir a diseñar mejores tratamientos aunque el paciente no reciba una intervención optogenética.

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