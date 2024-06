Red social X oculta los 'me gusta', esto debe saber

POR AFP

La plataforma X, antes Twitter, anunció este jueves que decidió hacer privados los "me gusta" de los usuarios en un esfuerzo por proteger su privacidad y aumentar las interacciones.

Con el cambio se sigue viendo la cantidad de "me gusta" que recibió una publicación, pero no de qué usuarios provinieron. También se suprime dentro de cada perfil la pestaña que mostraba el historial de "me gusta" que ha dado el usuario, dificultando el rastreo de las preferencias o inclinaciones políticas de cada uno.

Las modificaciones son anunciadas en momentos en que la plataforma se ha tornado un terreno fértil para contenidos afines a la derecha, tras la compra de la red social por parte de Elon Musk en 2022.