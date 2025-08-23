Avícola Campestre invierte US$8 millones en nueva Planta de Incubación

Este proyecto, que representa una inversión de más de US$8 millones, consolida su estrategia de crecimiento y refleja su firme compromiso con la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad. Se espera que la planta esté operando al 100 % de la demanda interna en el mes de noviembre 2026.

Avícola Campestre anunció la inauguración de su nueva Planta de Incubación, ubicada en el departamento de San Miguel, al oriente de El Salvador.

La nueva planta que llevará por nombre “Incubadora Gloria Romero” en homenaje a la fundadora del grupo, incorpora procesos de incubación de 21 días, respaldados por tecnología de vanguardia y un estricto cuidado en cada etapa.

Con esta iniciativa, Avícola Campestre producirá internamente sus propios pollos recién nacidos, garantizando mayor control de calidad y fortaleciendo la cobertura de toda su cadena de valor, desde la incubación hasta la comercialización de pollo procesado en diversas presentaciones.

El área total de la planta, incluido calle de acceso, área perimetral y construcción es de aproximadamente 6.000 m², con un área de construcción de 2.500 m².

Un aspecto clave de este proyecto es que permitirá suplir de forma eficiente la demanda interna de los restaurantes Pollo Campestre, asegurando que los consumidores disfruten de productos frescos, seguros y de la más alta calidad. Así, la empresa se convierte en una industria integrada verticalmente, capaz de cubrir todo el ciclo productivo de manera autosuficiente: desde la incubación, crianza y procesamiento, hasta la comercialización de productos terminados.

“La Planta de Incubación Avicola Campestre es una muestra clara de nuestro compromiso con el progreso sostenible. No solo fortalecemos nuestra capacidad productiva, sino que también impulsamos el desarrollo económico local. Con esta inversión reafirmamos que Avícola Campestre es una empresa salvadoreña que innova para servir a las familias de nuestro país”, declaró Sergio Romero, Director Unidad de negocios Avicultura & energía de Avícola Campestre.

La planta está diseñada para una producción anual de hasta 23 millones de pollos recién nacidos que nos permite cumplir con el crecimiento de los próximos 5 años.