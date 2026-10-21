Siga estos consejos para evitar caer en estafas digitales

Por revistaeyn.com
Una transferencia a la cuenta equivocada, un pago anticipado por un producto que nunca llega o un comprobante que aparenta confirmar una transacción pueden parecer errores cotidianos, pero detrás de estas situaciones también pueden existir esquemas diseñados para generar urgencia, confianza y confusión en el usuario.
Por ello, la empresa Soluciones Seguras advierte que los delincuentes están aprovechando cada vez más la inmediatez de las plataformas de pago y los hábitos de compra en línea para conseguir que las propias personas autoricen transferencias o entreguen información sensible antes de detenerse a verificar la operación.
“El problema no siempre comienza con un ataque técnico. Muchas veces empieza con una persona que recibe un mensaje aparentemente legítimo, tiene poco tiempo para decidir y termina realizando una acción que favorece al atacante. La ingeniería social busca precisamente eso: reducir el tiempo que tenemos para pensar y aumentar la probabilidad de que actuemos por impulso”, explica Joey Milgram, COO de Soluciones Seguras.
Cuatro escenarios cotidianos que pueden terminar en una estafa
1. “Transferí el dinero a la cuenta equivocada”. Los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por un familiar, un conocido, un proveedor, una situación creíble o incluso por una empresa para solicitar una transferencia urgente y conseguir que la víctima transfiera dinero voluntariamente.
Ante cualquier solicitud inesperada de dinero, es importante verificar con su entidad bancaria el procedimiento correcto si desea devolver el dinero.
2. Pagos anticipados por productos o servicios que no existen. Las redes sociales y plataformas digitales facilitan la publicación de ofertas atractivas que pueden terminar en productos que nunca son entregados, reservaciones inexistentes o servicios que desaparecen después de recibir el pago. Una señal de alerta es que el vendedor presione para realizar una transferencia inmediata, ofrezca un precio inusualmente atractivo o evite mecanismos que permitan verificar su identidad y reputación.
3. Comprobantes falsos o manipulados. Un comprobante de transferencia no necesariamente significa que el dinero haya ingresado. Los estafadores pueden utilizar imágenes editadas, documentos falsificados o capturas de pantalla para convencer a un comercio o a una persona de que el pago ya fue realizado. Confirme con su entidad financiera que efectivamente el dinero se ve reflejado en su cuenta y no como un flotante.
4. La inmediatez como herramienta de engaño. La velocidad de los pagos digitales es una ventaja para los usuarios, pero también puede convertirse en una herramienta para los ciberdelincuentes. Una vez que una persona realiza una transferencia, recuperar el dinero puede ser complejo. Es importante revisar la cuenta o plataforma correspondiente y no únicamente el comprobante enviado.
Recomendaciones para fortalecer la seguridad digital
Soluciones Seguras recomienda incorporar hábitos sencillos para los usuarios, que reduzcan la exposición frente a este tipo de amenazas:
● Utilizar contraseñas seguras y un administrador de contraseñas, evitando reutilizar la misma contraseña en diferentes servicios.
● Activar la autenticación multifactor (MFA) siempre que esté disponible.
● Reconocer y reportar las estafas, especialmente cuando involucran suplantación de identidad, solicitudes de dinero o enlaces sospechosos.
● Mantener actualizado el software de dispositivos, aplicaciones y sistemas operativos para reducir la exposición a vulnerabilidades conocidas.
Estas medidas cobran especial importancia durante los meses de mayor actividad comercial, cuando aumentan las compras en línea y se acercan eventos como Black Friday, Cyber Monday y la temporada navideña.