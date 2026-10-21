Siga estos consejos para evitar caer en estafas digitales

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Los delincuentes están aprovechando cada vez más la inmediatez de las plataformas de pago y los hábitos de compra en línea para conseguir que las propias personas autoricen transferencias o entreguen información sensible antes de detenerse a verificar la operación.

Por revistaeyn.com Una transferencia a la cuenta equivocada, un pago anticipado por un producto que nunca llega o un comprobante que aparenta confirmar una transacción pueden parecer errores cotidianos, pero detrás de estas situaciones también pueden existir esquemas diseñados para generar urgencia, confianza y confusión en el usuario. Por ello, la empresa Soluciones Seguras advierte que los delincuentes están aprovechando cada vez más la inmediatez de las plataformas de pago y los hábitos de compra en línea para conseguir que las propias personas autoricen transferencias o entreguen información sensible antes de detenerse a verificar la operación.

“El problema no siempre comienza con un ataque técnico. Muchas veces empieza con una persona que recibe un mensaje aparentemente legítimo, tiene poco tiempo para decidir y termina realizando una acción que favorece al atacante. La ingeniería social busca precisamente eso: reducir el tiempo que tenemos para pensar y aumentar la probabilidad de que actuemos por impulso”, explica Joey Milgram, COO de Soluciones Seguras. Cuatro escenarios cotidianos que pueden terminar en una estafa 1. “Transferí el dinero a la cuenta equivocada”. Los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por un familiar, un conocido, un proveedor, una situación creíble o incluso por una empresa para solicitar una transferencia urgente y conseguir que la víctima transfiera dinero voluntariamente. Ante cualquier solicitud inesperada de dinero, es importante verificar con su entidad bancaria el procedimiento correcto si desea devolver el dinero. 2. Pagos anticipados por productos o servicios que no existen. Las redes sociales y plataformas digitales facilitan la publicación de ofertas atractivas que pueden terminar en productos que nunca son entregados, reservaciones inexistentes o servicios que desaparecen después de recibir el pago. Una señal de alerta es que el vendedor presione para realizar una transferencia inmediata, ofrezca un precio inusualmente atractivo o evite mecanismos que permitan verificar su identidad y reputación.