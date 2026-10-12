Cómo funciona el infostealer que lidera las detecciones en Latinoamérica

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Considerando que Amatera es relativamente nuevo y que su actividad es global, su presencia en la región debe ser tenida en cuenta por los equipos de TI y de ciberseguridad de las empresas, y también por los usuarios.

Por revistaeyn.com ESET analiza Amatera, también conocido como ACR Stealer, un malware del tipo infostealer que se comercializa como Malware as a Service (MaaS). Su actividad en América Latina creció considerablemente en lo que va de 2026 y, durante la primera mitad del año, fue la familia de infostealers con más actividad. Amatera no limita su actividad a América Latina, sino que apunta a víctimas a nivel global. Su función es obtener datos como credenciales, cookies de sesión, tokens, billeteras de criptomonedas, información de mensajería, archivos e información de entornos de desarrollo.

“Su actividad no se limita a una única vía de distribución, sino que puede propagarse mediante sitios comprometidos, anuncios, documentos falsos, correos dirigidos y técnicas de ingeniería social como ClickFix”, explica Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica. Amatera es un infostealer para Windows escrito en C++ que se observó por primera vez en 2024. Se distribuye bajo un modelo de Malware as a Service (MaaS), mediante el cual sus desarrolladores mantienen el código, el panel y la infraestructura de soporte, mientras que los clientes o afiliados pagan por una suscripción para utilizarlo en sus propias campañas. Según distintas compañías de seguridad, Amatera es un rebrand de ACR Stealer. Es decir, una versión actualizada del código que incluyó un cambio de nombre. A esta conclusión se llega por la similitud en el código de ambas familias de malware. Las campañas públicas incluyen el uso de sitios web comprometidos, anuncios en buscadores, documentos falsos, correos dirigidos, archivos SVG y ClickFix mediante falsos CAPTCHA.