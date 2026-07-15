Estudio: Siete de cada diez costarricenses prefieren pagar con tarjeta

Esta evolución local se da en un contexto regional en el que el comportamiento digital es mayoritario. En América Latina y el Caribe, la investigación de consumidores de Mastercard muestra que el 89 % de las personas ya utiliza soluciones digitales; sin embargo, las brechas de aceptación todavía representan una oportunidad para que más personas puedan pagar digitalmente cuando así lo desean.

Costa Rica se posiciona como uno de los mercados con mayor avance de la región en pagos digitales: de acuerdo con el Estudio sobre el Estado de la Digitalización y la Inclusión Financiera 2026 de Mastercard, siete de cada diez costarricenses ya prefieren pagar con tarjeta, y solo el 16 % del gasto de consumo personal se realiza en efectivo.

“Costa Rica ha demostrado un liderazgo importante en la adopción de pagos digitales. El desafío ahora es seguir ampliando el acceso, la aceptación y la confianza para que más personas y comercios puedan beneficiarse de sus ventajas todos los días”, expresó Kattia Montero, country manager en Costa Rica y Nicaragua para Mastercard.

Conforme la adopción de los pagos digitales avanza en Costa Rica, el uso del débito se consolida, apalancado por beneficios como seguridad, control de gasto, programas de lealtad y la practicidad de la tecnología de pagos sin contacto. Estos son los datos más relevantes sobre el uso de este método de pago en el país:

1. Los costarricenses están bien informados sobre el uso del débito

Un 80 % de los costarricenses afirma tener conocimiento sobre el débito y sus beneficios. Esto contrasta con su conocimiento sobre otros métodos de pago digitales como las remesas (30 %), Tasa Cero (36 %) y criptomonedas (22 %).

2. Es el método de pago favorito de los costarricenses

La tarjeta de débito figura como el método de pago dominante en múltiples escenarios cotidianos, incluyendo supermercados (43%), restaurantes (42 %), compras online (38 %), servicios de transporte por aplicación (32 %), grandes compras (31 %), facturas (29 %) e impuestos (29 %).

3. Los usuarios quieren pagar digitalmente en más momentos de su vida cotidiana

Un 58 % de los costarricenses encuestados afirma que debe usar efectivo al menos una vez al mes cuando preferiría pagar con tarjeta o servicio digital. Asimismo, el principal factor que fomentaría la adopción entre los no usuarios sería que más comercios o servicios aceptaran pagos digitales (47 %).