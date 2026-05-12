Visa presenta nueva tecnología 'Tap' para verificación de identidad

Finanzas

Los tarjetahabientes ahora pueden confirmar su identidad o activar una nueva tarjeta simplemente acercando su tarjeta Visa a su dispositivo móvil, ofreciendo una seguridad de nivel EMV y, al mismo tiempo, una experiencia fluida y sin fricciones.

Por revistaeyn.com Visa anunció el primer despliegue de su tecnología Tap to Confirm (Acercar para confirmar) y Tap to Activate (Acercar para activar) para bancos emisores en América Latina y el Caribe. Lanzada en colaboración con el socio fintech Keyno y Fidelity Bank (Bahamas) Limited, representa un cambio en la manera en que los consumidores demuestran quiénes son ante sus instituciones financieras. Con esta tecnología, la tarjeta física Visa se convierte en una credencial de identidad confiable que funciona con un simple acercamiento dentro de la app bancaria que ya utilizan.

En lugar de depender de contraseñas de un solo uso, verificaciones vía call center u otros procesos de autenticación complejos, los tarjetahabientes ahora pueden confirmar su identidad o activar una nueva tarjeta simplemente acercando su tarjeta Visa a su dispositivo móvil, ofreciendo una seguridad de nivel EMV y, al mismo tiempo, una experiencia fluida y sin fricciones. “La verificación de identidad se ha convertido en uno de los principales desafíos del comercio digital y en uno de los mayores puntos de fricción tanto para consumidores como para emisores. Con la autenticación mediante un ‘tap’, Visa está transformando la tarjeta que llevas en tu billetera en una credencial de identidad segura e intuitiva, ofreciendo una experiencia más sencilla para los consumidores y más segura para los emisores”, dijo Mike Romero, Líder de soluciones digitales de Visa América Latina y el Caribe. Al asociarse con Keyno, cuya tecnología ofrece soluciones seguras de tarjetas digitales, y al lanzar esta solución primero con Fidelity, Visa fortalece la capacidad de los emisores para: