Nace en Costa Rica plataforma financiera que integra banca tradicional y activos digitales

Por revistaeyn.com

En Costa Rica se lanza Artemis, plataforma financiera digital que combina banca tradicional con infraestructura de activos digitales.

La compañía nace con el objetivo de convertirse en la capa financiera que Centroamérica no ha tenido, al integrar en una sola plataforma cuentas en colones y dólares con IBAN, junto a un wallet de activos digitales, permitiendo a los usuarios mover, usar y gestionar su dinero sin fricciones entre sistemas tradicionales y digitales.

Su llegada es tras cerrar una ronda de inversión pre-seed por US$1.2 millones, marcando el inicio de su etapa de crecimiento y visibilidad en la región.

Desde su lanzamiento, Artemis ofrece a sus usuarios una cuenta en dólares (USD) y otra en colones (CRC), ambas con número IBAN asignado, así como un wallet de activos digitales integrado. Esta infraestructura permite realizar transferencias mediante SINPE hacia otros bancos del país, conectando la plataforma directamente con el sistema financiero costarricense.