Nace en Costa Rica plataforma financiera que integra banca tradicional y activos digitales

Por revistaeyn.com
En Costa Rica se lanza Artemis, plataforma financiera digital que combina banca tradicional con infraestructura de activos digitales.
La compañía nace con el objetivo de convertirse en la capa financiera que Centroamérica no ha tenido, al integrar en una sola plataforma cuentas en colones y dólares con IBAN, junto a un wallet de activos digitales, permitiendo a los usuarios mover, usar y gestionar su dinero sin fricciones entre sistemas tradicionales y digitales.
Su llegada es tras cerrar una ronda de inversión pre-seed por US$1.2 millones, marcando el inicio de su etapa de crecimiento y visibilidad en la región.
Desde su lanzamiento, Artemis ofrece a sus usuarios una cuenta en dólares (USD) y otra en colones (CRC), ambas con número IBAN asignado, así como un wallet de activos digitales integrado. Esta infraestructura permite realizar transferencias mediante SINPE hacia otros bancos del país, conectando la plataforma directamente con el sistema financiero costarricense.
“Artemis nace para resolver una realidad evidente: el sistema financiero actual no está diseñado para la forma en que las personas manejan su dinero hoy. Queremos devolverle el control al usuario, eliminando la fricción entre monedas, sistemas y plataformas”, afirmó Max Xiqués, CEO de Artemis.
Además de sus funcionalidades actuales, la empresa ya trabaja en el desarrollo de nuevas soluciones que ampliarán su ecosistema financiero, entre ellas transferencias mediante SINPE Móvil, tarjetas de débito, cuentas de ahorro en stablecoins con rendimiento y pagos automáticos de servicios, consolidando así una propuesta integral para el manejo del dinero en el día a día.
El lanzamiento de Artemis se da en un contexto donde los usuarios demandan mayor transparencia, agilidad y control sobre sus finanzas, frente a modelos tradicionales que suelen priorizar procesos internos sobre la experiencia del cliente.
“Más que ofrecer una nueva herramienta financiera, estamos construyendo una plataforma que le permita a las personas entender, usar y hacer crecer su dinero con confianza. Nuestro objetivo es que cualquier persona pueda convertirse en experta en el manejo de sus finanzas”, agregó Xiqués.
Con este lanzamiento y el respaldo de su ronda de inversión, Artemis inicia su camino para consolidarse como una de las principales plataformas financieras digitales en Centroamérica, apostando por una integración real entre banca tradicional y activos digitales, bajo un modelo accesible y alineado con las necesidades actuales del mercado.