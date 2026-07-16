Descuidos digitales cuestan ventas y confianza a las pymes

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En países donde miles de emprendimientos utilizan WhatsApp, Facebook e Instagram como sus principales canales comerciales, los ciberdelincuentes han encontrado un escenario propicio para cometer fraudes mediante ingeniería social, robo de cuentas comerciales, comprobantes de pago falsificados y suplantación de identidad.

Por revistaeyn.com Cuando una pyme pierde el acceso a su cuenta de Instagram, recibe un comprobante de pago falso o un colaborador cae en un mensaje fraudulento por WhatsApp, la reacción suele ser la misma: "nos hackearon". Sin embargo, en muchos casos el problema comenzó mucho antes, con pequeños descuidos que terminaron abriendo la puerta a una estafa.

Esta realidad cobra mayor relevancia en un contexto donde las pequeñas y medianas empresas dependen cada vez más de plataformas digitales para vender, atender clientes y gestionar pagos. De acuerdo a datos del Centro de Recursos para Pymes del Foro Económico Mundial (WEF) las pymes representan cerca del 90 % de las empresas del mundo y generan aproximadamente el 70 % del empleo, pero la adopción acelerada de herramientas digitales e inteligencia artificial también está ampliando su exposición a riesgos cibernéticos cuando no existen controles adecuados. En países donde miles de emprendimientos utilizan WhatsApp, Facebook e Instagram como sus principales canales comerciales, los ciberdelincuentes han encontrado un escenario propicio para cometer fraudes mediante ingeniería social, robo de cuentas comerciales, comprobantes de pago falsificados y suplantación de identidad. "Muchas empresas creen que serán víctimas de un ataque altamente sofisticado, cuando la realidad es que la mayoría de los incidentes empiezan con acciones cotidianas: una contraseña compartida, una cuenta sin doble factor de autenticación, un enlace abierto sin verificar o un perfil empresarial sin ningún tipo de control", explicó Joey Milgram, COO de Soluciones Seguras.

Los errores que más aprovechan los ciberdelincuentes

Los especialistas de Soluciones Seguras identifican varios descuidos que continúan siendo frecuentes entre las pymes: ● Compartir contraseñas entre colaboradores. ● No activar la autenticación en dos pasos en redes sociales y aplicaciones de mensajería. ● Administrar perfiles comerciales únicamente desde teléfonos personales. ● Dar clic a enlaces recibidos por mensajes o correos sin verificar su origen. ● Aceptar comprobantes de pago sin confirmar que la transacción fue acreditada. ● No contar con procedimientos internos para validar cambios de cuentas bancarias, accesos o solicitudes de pago.