Fundación Rockefeller y OpenAI apoyarán organizaciones que ayudan a ciudades con IA

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La iniciativa identificará y apoyará a instituciones sin ánimo de lucro y de la sociedad civil que trabajen con gobiernos municipales para mejorar la salud pública, la movilidad económica, la resiliencia ambiental y la participación ciudadana.

Por revistaeyn.com La Fundación Rockefeller y OpenAI Foundation lanzaron Cities Deliver: AI Solutions for Public Services (Cities Deliver: Soluciones de IA para los Servicios Públicos), una iniciativa de US$50 millones para apoyar a organizaciones que ayudan a ciudades de todo el mundo a usar la inteligencia artificial para anticiparse a las necesidades de sus habitantes y responder mejor a ellas. A través de una convocatoria abierta global, la iniciativa identificará y apoyará a instituciones sin ánimo de lucro y de la sociedad civil que trabajen con gobiernos municipales para mejorar la salud pública, la movilidad económica, la resiliencia ambiental y la participación ciudadana.

Cities Deliver concederá subvenciones de entre US$500.000 y US$2 millones, con el objetivo de llegar a hasta 100 millones de habitantes de ciudades de todo el mundo. La iniciativa parte de una reunión celebrada en 2023 y organizada por la Fundación Rockefeller, que reunió a más de 40 líderes cívicos de seis continentes junto con socios del ámbito académico, filantrópico y de las organizaciones sin ánimo de lucro. Los participantes destacaron la necesidad de contar con talento, herramientas y recursos para aplicar la IA de forma responsable. La Fundación Rockefeller también prevé conceder subvenciones de continuidad a varios de los socios de estos primeros proyectos. "A lo largo de los últimos tres años hemos visto lo que ocurre cuando los líderes municipales, los investigadores y los innovadores locales desarrollan soluciones con IA para resolver problemas reales. Cities Deliver toma lo que ya funciona en Cali, Ciudad del Cabo, Río y otras ciudades y lo pone al alcance de instituciones de todo el mundo, para que más ciudades puedan beneficiarse de este tipo de colaboración", afirmó Rajiv J. Shah, presidente de la Fundación Rockefeller.

Obstáculos para adoptar la IA

Según las estimaciones de la ONU de 2025, el 45 % de los 8.200 millones de personas que hay en el mundo vive en ciudades, y los servicios municipales influyen directamente en que sus habitantes se mantengan sanos, encuentren empleo de calidad, vivan seguros y tengan voz en las decisiones que los afectan. Sin embargo, los gobiernos municipales se enfrentan a importantes obstáculos para adoptar la IA, entre ellos los altos costos de implementación y la incertidumbre en torno a la protección de datos. Cities Deliver intentará abordar estos desafíos, en parte, combinando financiación filantrópica, oportunidades de aprendizaje compartido y acceso a redes de líderes municipales y socios técnicos, para ayudar a las organizaciones a mejorar los servicios públicos mediante la IA. Cities Deliver busca proyectos con potencial para mejorar de forma significativa y medible el acceso a los servicios públicos y su calidad. La convocatoria se centra en cuatro áreas: