¿Visita una página sospechosa? Aprenda a comprobar si un sitio web es seguro

Al navegar por Internet a través de distintas páginas web, en algunas ocasiones el navegador muestra una notificación de alerta en la que señala que se trata de un sitio web no seguro o que la conexión no es privada, lo que debe poner en alerta al usuario para comprobar la seguridad de estas páginas antes de acceder a ellas.

Existen distintos motivos y mensajes de advertencia que los navegadores lanzan los usuarios ante la sospecha de un sitio web. Google Chrome lanzará una notificación de sitio web engañoso, cuando considere que se trata de un sitio de suplantación de identidad (phishing) o ingeniería social o por tratarse de un sitio web de 'software' malicioso o de 'software' no deseado.

También pueden mostrar el mensaje de advertencia "la conexión no es privada", lo que no tiene porqué significar que se trate de un sitio web malicioso, pero alerta al usuario de que compruebe el sitio web en el que está navegando. Esto es porque el sitio web no ha establecido una conexión segura mediante certificado SSL/TLS válido.

Es decir, si la conexión no es privada, se ha de tener precaución porque significa que la información que se envía al sitio web podría no estar protegida.

Para comprobar si el sitio web es seguro o no se ha de examinar la URL completa para asegurar que se trata de una dirección coherente con la página. En caso de ser un sitio web falso, normalmente utilizan direcciones que se parecen mucho a las legítimas, pero que tienen alguna diferencia.