La principal causa de los ciberataques es una contraseña débil

La primera causa de los ataques que conducen al robo de datos es no contar con contraseñas robustas y únicas en un mundo donde gran parte de la vida de las personas está en línea.

Esta cifra supone un salto respecto al 26 % que representaron en 2022 y significa que las credenciales comprometidas se posicionan como la causa número uno de los ataques que conducen al robo de datos y ataques de 'ransomware' -que encriptan los equipos que infectan y solicitan un pago para desbloquearlos-, según señalan desde Sophos.

La firma de ciberseguridad comparte este dato con motivo de la celebración este martes 6 de febrero del Día de Internacional de Internet Segura (Safer Internet Day, por sus siglas en inglés), una fecha que busca promover un uso más seguro y responsable de la tecnología 'online' y los dispositivos móviles.

"Utilizar contraseñas únicas para cada sitio (o al menos para cada sitio importante) sigue siendo una de las mejores cosas que puedes hacer para mantenerte seguro. Además de usar contraseñas únicas, utilizar una aplicación de autenticación multifactor es un paso clave para proteger las cuentas críticas", explica el director de Investigación de Amenazas de Sophos X-Ops, Christopher Budd, en una nota de prensa.

Budd también destaca "el poder del no". Esto es, "la mejor forma de proteger sus datos e información es, en primer lugar, no darlos. El hecho de que un sitio web te pida tu fecha de nacimiento, por ejemplo, no significa que la necesite o que tenga derecho a obtenerla", apunta.