La función permite dejar listo un envío dentro de la aplicación y fijar la fecha y la hora en que debe llegar. La compañía confirmó que el mensaje se enviará aunque, en ese momento, el teléfono de quien lo programó esté apagado. Para quien lo recibe, se verá como cualquier otro mensaje del chat.

WhatsApp anunció este 25 de noviembre el despliegue mundial de los mensajes programados.

1. Abrir un chat individual o grupal y escribir el mensaje o adjuntar una foto o un video.

2. Mantener presionado el botón de enviar hasta que aparezca el selector de fecha y hora.

3. Elegir el momento del envío y confirmar la programación.

Los envíos pendientes se pueden consultar en la pantalla de información del chat y eliminar antes de que salgan. WhatsApp asegura que conservan el cifrado de extremo a extremo de las conversaciones personales. La activación es gradual, por lo que algunas cuentas recibirán la opción en las próximas semanas.

En los grupos hay un detalle que puede importar para los equipos de trabajo.

Según WABetaInfo, los destinatarios se determinan al programar el mensaje. Si alguien se incorpora al grupo después, ese envío no le llegará.

La función puede servir, por ejemplo, para dejar listo un recordatorio y enviarlo al comienzo de la jornada del equipo, aunque quien lo redactó esté en otro huso horario.