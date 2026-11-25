Los ingresos de estas divisas en enero de 2026 fueron de US$759,45 millones, en febrero de US$765,33 millones, en marzo ascendieron a US$910,81 millones, US$851,13 millones en abril, mientras que en mayo y junio las remesas fueron de US$923,05 y US$850,83 millones, respectivamente.

Las cifras estatales indican que el monto registrado entre enero y octubre del año en curso es superior en US$272,95 millones a los US$8.211,97 millones computados en los mismos diez meses de 2025.

El acumulado de las remesas familiares enviadas a El Salvador, principalmente desde los Estados Unidos, creció un 3,3 % entre enero y octubre, frente al mismo lapso de 2025, con US$8.484,92 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Esto significa un menor ritmo frente al 3,5 % reportado en septiembre.

El BCR registró en julio US$864,25 millones, US$863,43 en agosto, US$831,64 millones en septiembre y US$865 millones en octubre.

Las remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) de El Salvador y constituyen la principal fuente de divisas por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo.

El Salvador totalizó US$9.987,91 millones en remesas familiares en 2025, con un incremento de un 17,7 % en comparación con 2024.

Este monto representó el 20,9 % de los US$47.730,2 millones que recibió en 2025 el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que completa El Salvador junto con Honduras y Guatemala.

La cantidad de personas beneficiadas en El Salvador con las remesas familiares recibidas del extranjero disminuyó un 0,027 % en 2025, respecto a 2024, para llegar a más de 1,57 millones, de acuerdo con datos de una encuesta del BCR.

Las cifras de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del BCR indicaron que el total de personas beneficiadas con remesas pasó de 1.575.815 en 2024 a 1.575.378 en 2025, una caída de 437.