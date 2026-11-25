Empresas & Management

La actividad minera sostenía una red de unos 2.000 proveedores en Panamá, entre ellos alrededor de 1.500 micro, pequeñas y medianas empresas panameñas, así como también cooperativas.

Por revistaeyn.com La Comisión Interministerial de Panamá, representada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se reunió con representantes de los principales gremios empresariales del país para informar sobre las conversaciones iniciales con Minera Panamá en torno al futuro del sitio minero de Donoso. Este es el inicio de una serie de encuentros con la sociedad civil, con la intención de abrir un diálogo franco e incentivar la participación ciudadana que deberá ser escuchada y tomada en cuenta.

“Queremos que los panameños sepan en qué parte del proceso estamos y cuáles son los pasos que siguen. Nuestro compromiso es compartir información de manera permanente, explicar los avances y escuchar las inquietudes de los ciudadanos”, expresó Moltó. En el encuentro participaron Aurelio Barría (Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá); Alberto López Tom (Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa); Rosmer Jurado (Sindicato de Industriales de Panamá); Alicia Jiménez (Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá); Lissy Jované (Consejo Nacional de la Empresa Privada); Severo Sousa (Cámara Minera de Panamá); y Arturo Siu (Asociación Panameña de Exportadores). Sobre el estado de las conversaciones, Moltó explicó que la reunión realizada el 23 de noviembre con Minera Panamá tuvo como propósito comunicar formalmente las condiciones establecidas por el presidente de la República, José Raúl Mulino. Señaló que la empresa aceptó las condiciones expuestas por Panamá y que corresponde verificar su cumplimiento. La decisión sobre el futuro de la mina sigue pendiente.