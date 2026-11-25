Por revistaeyn.com
La Comisión Interministerial de Panamá, representada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se reunió con representantes de los principales gremios empresariales del país para informar sobre las conversaciones iniciales con Minera Panamá en torno al futuro del sitio minero de Donoso.
Este es el inicio de una serie de encuentros con la sociedad civil, con la intención de abrir un diálogo franco e incentivar la participación ciudadana que deberá ser escuchada y tomada en cuenta.
“Queremos que los panameños sepan en qué parte del proceso estamos y cuáles son los pasos que siguen. Nuestro compromiso es compartir información de manera permanente, explicar los avances y escuchar las inquietudes de los ciudadanos”, expresó Moltó.
En el encuentro participaron Aurelio Barría (Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá); Alberto López Tom (Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa); Rosmer Jurado (Sindicato de Industriales de Panamá); Alicia Jiménez (Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá); Lissy Jované (Consejo Nacional de la Empresa Privada); Severo Sousa (Cámara Minera de Panamá); y Arturo Siu (Asociación Panameña de Exportadores).
Sobre el estado de las conversaciones, Moltó explicó que la reunión realizada el 23 de noviembre con Minera Panamá tuvo como propósito comunicar formalmente las condiciones establecidas por el presidente de la República, José Raúl Mulino. Señaló que la empresa aceptó las condiciones expuestas por Panamá y que corresponde verificar su cumplimiento. La decisión sobre el futuro de la mina sigue pendiente.
“El proceso de participación ciudadana sobre el futuro de la mina se realizará en el marco del Acuerdo de Escazú. Vamos a escuchar a los panameños en encuentros cara a cara, como este, y también abriremos canales digitales para que puedan participar desde cualquier rincón del país”, señaló el ministro Chapman.
“Quiero ser claro en esto. Solo se tomarán decisiones una vez que haya concluido el proceso de participación ciudadana correspondiente. Y reiteramos las cinco condiciones que el presidente de la República expuso en su mensaje al país”, agregó.
Moltó recordó que cualquier alternativa debe respetar la Constitución, el fallo de la Corte, leyes y la soberanía nacional sobre los recursos, además de cumplir las exigencias ambientales. También deberá contemplar un cierre definitivo financiado por la empresa, sin costo para el Estado, y la terminación definitiva de todos los reclamos y arbitrajes contra Panamá.
Al referirse al impacto económico del cierre, el titular del MICI destacó que la actividad minera sostenía una red de unos 2.000 proveedores, entre ellos alrededor de 1.500 micro, pequeñas y medianas empresas panameñas, así como también cooperativas.
El ministro subrayó que el Gobierno impulsa una estrategia de crecimiento económico y generación de empleo que comprende el turismo, los polos logísticos, la agricultura, el fomento a la producción industrial y la inversión extranjera. Es responsabilidad del Gobierno dar respuestas y resolver los problemas heredados y los que surgen en la actualidad, y eso es lo que estamos haciendo.
Los representantes de los gremios empresariales valoraron la información compartida por la Comisión Interministerial y la oportunidad de conocer el alcance de las conversaciones.