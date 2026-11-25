Por: Revistaeyn.com - Agencias

La administración de Donald Trump propuso nuevos aranceles que aún no están vigentes. Un alto funcionario adelantó a Associated Press y Axios los detalles del plan, que abarca a China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Vietnam, entre otros socios.

La propuesta contempla un 20% para Vietnam y, según el funcionario, enero de 2027 sería la primera fecha posible de aplicación, tras un período de comentarios públicos y audiencias.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmó en marzo que abrió una investigación a 16 economías bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Washington sostiene que los subsidios y otras políticas industriales de esos socios fomentan un exceso de producción que perjudica a los fabricantes estadounidenses.

México y Noruega siguen bajo revisión, lo que explica la diferencia entre los 16 socios investigados y los 14 incluidos en la propuesta difundida esta mañana.

Al corte de las 8:44 a. m. de Nueva York, el expediente público de la USTR aún no mostraba el aviso de noviembre con el detalle por producto.