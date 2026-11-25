Por: Revistaeyn.com - Agencias
La administración de Donald Trump propuso nuevos aranceles que aún no están vigentes. Un alto funcionario adelantó a Associated Press y Axios los detalles del plan, que abarca a China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Vietnam, entre otros socios.
La propuesta contempla un 20% para Vietnam y, según el funcionario, enero de 2027 sería la primera fecha posible de aplicación, tras un período de comentarios públicos y audiencias.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmó en marzo que abrió una investigación a 16 economías bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Washington sostiene que los subsidios y otras políticas industriales de esos socios fomentan un exceso de producción que perjudica a los fabricantes estadounidenses.
México y Noruega siguen bajo revisión, lo que explica la diferencia entre los 16 socios investigados y los 14 incluidos en la propuesta difundida esta mañana.
Al corte de las 8:44 a. m. de Nueva York, el expediente público de la USTR aún no mostraba el aviso de noviembre con el detalle por producto.
Qué pasó en Wall Street ante la noticia
En el premercado del miércoles 25 de noviembre, los futuros del Nasdaq 100 caían 2,8%, los del S&P 500 perdían 1,9% y los del Dow Jones retrocedían 1,2%, según el reporte de Investopedia de las 8:38 a. m. de Nueva York.
La perspectiva de nuevos aranceles añadió presión a una venta de acciones tecnológicas que ya estaba en marcha. Nvidia había perdido casi 6% el martes y, en esa sesión, el Nasdaq Composite cayó 1,48%, el S&P 500 cedió 0,50% y el Dow Jones subió 0,85%. El mercado también seguía el dato de inflación PCE de Estados Unidos.
Dónde está la exposición para Centroamérica
El azúcar es el frente más concreto. Según Axios, Washington plantea subir el arancel al azúcar que ingrese por encima de las cuotas, cualquiera sea su origen.
En la asignación inicial estadounidense de azúcar crudo de caña para el año fiscal 2027, República Dominicana recibió un cupo de 189.343 toneladas métricas en valor crudo; Guatemala, de 51.639 y El Salvador, de 27.971. Esos volúmenes corresponden a ventas autorizadas dentro de cuota.
El impacto del recargo dependería de cuánto exporte cada proveedor fuera de cupo y de la redacción final de la medida.
La industria textil podría captar pedidos si los gravámenes alcanzan prendas asiáticas que también fabrica la región. Honduras tiene una base exportadora para competir, aunque su banco central registró una caída de las ventas textiles a Estados Unidos en 2025.
La oportunidad dependerá de las partidas alcanzadas, los plazos de entrega y las reglas de origen del CAFTA-DR. Por otra parte, esta propuesta industrial deja intactos los recargos que Washington dispuso en julio en el expediente sobre importaciones vinculadas al trabajo forzoso, con una tasa del 10% para bienes de El Salvador, Guatemala y Honduras, sujeta a exenciones por producto.
En América Latina, Brasil enfrenta una propuesta separada que incluiría un arancel del 10% a aeronaves brasileñas previamente exentas, con posible impacto para Embraer. En julio, la USTR ya había impuesto un gravamen del 25% a ciertos bienes brasileños en otro procedimiento.