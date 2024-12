Yuval Harari: Me gustaría instar a distinguir entre las decisiones de los humanos de las de algoritmos corporativos

“Me gustaría instar a la gente a distinguir entre las decisiones de los usuarios humanos y las decisiones delos algoritmos corporativos”, sostuvo Harari. Ejemplificó con este historia: “ En un paseo por un par que de cualquier ciudad, la gente dice todo tipo de cosas; a veces inventa mentiras, a veces simplemente fantasea y a veces cae presa del engaño. Tal vez -argumentó- no sea muy común decirlo, pero la gente tiene derecho ala estupidez. La gente tiene derecho, incluso, a decir mentiras y, aunque no está bien, está protegido por la ley y es parte de la libertad de expresión”. Dicho eso, enfatizó que las corporaciones detrás de las redes sociales “no son una persona”.

Para Harari, la información “no es verdad, ni tampoco conocimiento”. Afirma que “la visión ingenua que impera en Silicon Valley cree que la información es conocimiento, pero la mayor parte de la información es basura y no es verdadera”.

De acuerdo a su perspectiva, “la verdad es cara; escribir un informe verdadero requiere tiempo y dinero; escribir una mentira o una ficción es barato. La gente prefiere historias sencillas a las complicadas, y la verdad puede ser complicada o dolorosa. Si queremos que prevalezca la verdad -enfatiza- tenemos que invertir en instituciones como diarios, academias, comités científicos que apoyen el esfuerzo por descubrir y diseminar la verdad”.

Para Harari -que reconoce algunos aspectos positivos de la IA- el mayor riesgo es que lleve a un totalitarismo sin precedentes.

“En regímenes autoritarios como el de Stalin o el de Hitler, era imposible controlar a toda la población en todo momento porque no había suficientes agentes humanos para hacerlo. Pero con la IA, un gobierno podría seguir a todos los ciudadanos todo el tiempo sin necesidad de un solo agente humano”.

Usó, para graficar, el caso de Israel (país donde vive).Mencionó que se instrumentó un sistema de vigilancia total en los territorios palestinos ocupados, con cámaras, drones y software de reconocimiento facial que siguen a los residentes en todo momento. También mencionó a Irán, donde la IA se utiliza para hacer cumplir las leyes del velo islámico.

“En un régimen de IA, la privacidad podría ser aniquilada por completo. Ya no necesitaríamos policías para vigilar, bastarían los algoritmos para seguir cada uno de nuestros movimientos”, definió.

La IA tiene la capacidad de crear historias. “Pueden no ser muy buenas sus creaciones por ahora, pero entendamos que son los primeros pasos. No hemos visto nada todavía, y no la estoy glorificando”, advirtió. “Si el ChatGPT es una ameba, me pregunto cómo será el tiranosaurio”, expresó (citándose a si mismo en Nexus).

“Cuando leo un texto creado por ChatGPT, me maravilla ,pese a sus defectos. Nadie sabe cómo será dentro de diez años, pero cada vez más artefactos culturales serán el producto una ‘inteligencia Alien’. Qué hará esto a la inteligencia humana, nadie lo sabe y es la gran pregunta”.

“No es determinista; depende de las decisiones que adoptemos -sostuvo-. Tenemos que entender que existe un potencial totalitario en la IA, a diferencia de cualquier otra cosa que hayamos visto hasta ahora”. Harari le asignó una significativa importancia al rol del periodismo:

“Los periodistas y la prensa desempeñan un papel clave en la actualidad. La democracia es una conversación, mientras que dictadura es cuando alguien dicta. Democracia es cuando la gente habla entre si e intenta alcanzar un acuerdo. Hasta la llegada dela prensa, la democracia a gran escala era imposible. Una conversación a gran escala fue posible gracias a la llegada de la tecnología de la información moderna, y el primer elemento es el diario. Luego llegaron el telégrafo, la radio, la televisión. Sin estas tecnologías no hay conversación pública”.

Frente a los medios, el intelectual insistió en que no hay que confundir -como suele suceder- a la democracia con las elecciones, que son un mecanismo importante, pero no es el sistema. Apuntó a los casos de Venezuela y Corea del Norte.

“Pueden celebrar elecciones allí, ¿y qué? Eso no los convierte en países democráticos. Una característica clásica de la democracia es que un error puede detectarse y corregirse, incluso los del gobierno. En la dictadura no se puede hacer eso; Vladimir Putin -señaló- no va a reconocer que ha cometido un error. Se necesitan medios independientes para exponer las mentiras del gobierno y ese rol es esencial. El intercambio de mentiras y fantasías no es una conversación”, remarcó.

Dejó en claro que no es exclusivo de la extrema derecha el uso de las redes en beneficio propio: “Sin duda en muchos países lo vemos, pero la extrema izquierda puede hacer lo mismo. Hugo Chávez y Nicolás Maduro no venían de la extrema derecha. Los líderes populistas desconfían de la verdad y de las instituciones creadas por la sociedad para identificar y promover la verdad. Extrema derecha e izquierda comparten una mirada cínica: creen que lo único que importa es el poder”, afirmó Harari. Y agregó: “Lo vemos cuando escuchamos a (Donald) Trump, pero también a la extrema izquierda. Si no se puede confiar en ninguna institución para que diga la verdad, entonces todas las instituciones colapsan y el único régimen que sobrevive es la dictadura. La democracia se basa en la confianza; la dictadura, en el terror”.

Harari subrayó que no quiere -ni él ni otros pensadores-frenar la evolución de la IA, sino que se concentran en la parte oscura de esta tecnología para “arrojar luz y que sea más segura. Con los autos y los fármacos pasa lo mismo. No se pone un vehículo en movimiento sin tomar debidas precauciones”, concluyó.