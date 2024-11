Iván Carletti: usar la IA no es 'rocket science´

Va muy ligado a desaprender el cómo lo hacíamos antes y buscar nuevas soluciones, eso es súper complejo. Muchos colaboradores se han quedado en modelos anteriores que no involucran este tipo de herramientas como la IA y los directores ya no los ven tan productivos.

Todavía los colaboradores piensan que tener el día ocupado es igual a ser productivo y en realidad con la tecnología, con la IA sobre todo, ya no necesitamos tener el día ocupado : lo que podíamos hacer en una hora lo podemos hacer en 10 minutos. Hoy día no se trata de tener tu calendario ocupado, sino de potencializar tus habilidades por medio de herramientas.

En un estudio donde le preguntamos a las personas esto, el 60 % consideró, que la IA tendrá un impacto en los trabajadores en general, pero solo el 20 % pensó que tendría un impacto en ellos personalmente. La Inteligencia Artificial no vino a sustituir a las personas, sino que es una herramienta para las personas. Lo que sí es una realidad es que los profesionales que utilicen Inteligencia Artificial sustituirán a los profesionales que no la utilicen.

Al no estar homologados los usos, hay directores que dicen: “Mi equipo podría ser mucho más productivo, pero no está siendo innovador, no está aprovechando esa opción digital”; y por el otro lado algunos colaboradores dicen: “ Wow , estoy trabajando a toda máquina”.

¿Qué está sucediendo? Los colaboradores en sus puestos puede que no estén siendo innovadores ni estén incorporando la IA conociendo su trinchera y puede que venga un director que quizás no tiene tanto conocimiento de la funcionabilidad de su proceso a traerle soluciones que involucran a la IA.

Recientemente, estábamos en una charla con una audiencia de personas buscando empleo y yo les preguntaba: “Levanten la mano quién ha usado Chat GPT”, todos levantan la mano, perfecto. “Ahora díganme quiénes lo han usado para algo de su trabajo”: bajó a la mitad. ¿Por qué? Porque no lo estamos utilizando. Yo les decía: “Estamos en una feria de empleo, todos ustedes vinieron hoy a buscar trabajo... ¿Alguien le preguntó a la IA qué preguntas me puede hacer un reclutador cuando estoy aplicando a la posición X?, porque eso te ayudaría a tener una mejor tasa de éxito en tu entrevista; e igualmente para el otro lado, un reclutador que busca un perfil de gerente comercial, ¿le ha preguntado a la IA qué preguntas son claves para validar esta habilidad?, porque seguro te va a dar una mejor batería que la que tú ya vienes usando desde hace unos años. Realmente usar la IA no es “rocket science”, no es complejo.