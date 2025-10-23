A reunión Xi y Trump: primer tema en agenda el tráfico de fentanilo

POR EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que lo primero que tratará con su homólogo chino, Xi Jinping, en su reunión de la semana próxima será el tráfico de fentanilo que se origina en el país asiático y que, según él, está empleando a Venezuela como parada intermedia antes de que la droga llegue a suelo estadounidense.

"La primera pregunta que le voy a hacer es sobre fentanilo", aseguró Trump en una semana redonda celebrada en la Casa Blanca sobre el los esfuerzos de su Administración para combatir el tráfico de drogas.

Trump subrayó también que otro de los primeros temas que debe tratar con Xi en la reunión que tiene prevista en Corea del Sur el 30 de octubre es la negativa de Pekín de comprar soja estadounidense desde el pasado septiembre.