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ANÁLISIS/ Ormuz o el empate imposible: por qué Medio Oriente se quedó sin salida limpia

Ni Washington ni Teherán pueden ceder sin pagar un costo político interno alto. Con el Estrecho de Ormuz como línea roja, el escenario más probable no es la resolución, sino un conflicto largo que reordena poder, energía y alianzas.

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com Este martes 21 de abril se esperaba como una jornada de definiciones. Sin embargo, el día cerrará con una creciente inquietud que se densifica a cada hora porque comienza a ser evidente que en Medio Oriente no hay un punto medio que ambas partes puedan vender como victoria. • Para Washington, aflojar presión o tolerar disrupciones en Ormuz luce como debilidad estratégica. Trump no tiene margen interno (en su política doméstica) ni externo (por la disputa de poder con China y Rusia) para dar pasos atrás. • Para Teherán, renunciar a su principal palanca —la capacidad de afectar el tránsito energético— implica perder el último bastión que le queda el régimen para sobrevivir, dominado hoy por la Guardia Republicana y con disidencias respectos a otros sectores del gobierno iraní, más proclives a negociar. En términos simples: cada paso hacia el compromiso se percibe como pérdida de poder. Por eso, la negociación existe, pero con un margen extremadamente estrecho.

Ormuz: un chokepoint sin sustituto político

El Estrecho de Ormuz concentra una proporción crítica del flujo global de petróleo. No hay atajo diplomático que reemplace su geografía. • Si Irán eleva la presión (interrupciones, amenazas creíbles), los precios reaccionan y la volatilidad se traslada a inflación y mercados. • Si Estados Unidos garantiza el tránsito por la fuerza, el riesgo de escalada aumenta y el conflicto se regionaliza. No existe una solución estable que ignore Ormuz. Por eso, cualquier “acuerdo” es, en el mejor de los casos, transitorio. Llegado este punto, ¿qué escenarios posibles se vislumbran hacia adelante? Un conflicto que no escala del todo, pero tampoco se resuelve, normaliza el enfrentamiento como estado permanente. Y ese es un peligro enorme a escala global, porque el deterioro económico y el riesgo sistémico que ya se comenzó a expandir, obliga a los demás países a tomar acción. Acción que se ve reflejada de muy diversas formas: • Se están afianzando nuevos alineamientos geopolíticos, donde los faros de Rusia y China comenzaron a competir con la pretendida hegemonía de EE.UU. • Está escalando aceleradamente el gasto militar en las principales potencias. Especialmente en los países europeos, ante una eventual salida de Estados Unidos de la OTAN. • De forma defensiva se están reconfigurando las cadenas y matrices energéticas. • Las prospectivas económicas de los organismos internacionales (FMI, BM) ya advierten el inicio de un ciclo de menor crecimiento y mayor inflación, como consecuencia inmediata de la confluencia de crisis energética y crisis en la cadena de suministros.

Quién gana cuando nadie gana