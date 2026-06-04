Centroamérica: turismo creció 18% en primer trimestre, según Consejo Mundial de Viajes

Centroamérica & Mundo

El crecimiento en Centroamérica lo encabezó El Salvador, con 1.7 millones de turistas hasta abril, 35 % más interanual, según datos oficiales, un avance que se atribuye a la estrategia de seguridad del país que le permite una recuperación pospandemia superior al 90 %.

Por Agencia EFE Latinoamérica y el Caribe arrancaron 2026 con un fuerte dinamismo turístico, impulsado por cifras récord en varios países, mientras el sector global enfrenta pérdidas de hasta US$600 millones diarios por el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los costos del transporte y la confianza de los viajeros, según estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Aunque el conflicto ha elevado el valor del combustible y generado incertidumbre en la industria de viajes, el turismo global creció un 2 % interanual en el primer trimestre según el más reciente barómetro turístico de la ONU y varios países latinoamericanos mantuvieron una expansión sostenida gracias al aumento de la conectividad aérea y estrategias centradas en seguridad, turismo de naturaleza y promoción internacional.

El turismo es turismo si hay seguridad y confianza, y esto aplica para todos los destinos, porque al ser un sector que mueve personas, la inversión extranjera se contrae una vez no haya estabilidad jurídica o en materia de seguridad, asegura Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo. En ese marco, Latinoamérica y el Caribe se mostraron resilientes con crecimientos del 18 % en Centroamérica, 2 % en Norteamérica, 0.2 % en el Caribe y una caída del 0.8 % en Sudamérica, según dicha agencia. México registró 26.2 millones de visitantes internacionales entre enero y marzo de 2026 y solo en marzo creció 11.6 % interanual y tuvo ingresos turísticos de US$3.541 millones, cifras que, según Bayona, responden al peso histórico del país como potencia regional y parte del top 10 de países más visitados del mundo.

LÍDER EN LA REGIÓN

El crecimiento en Centroamérica lo encabezó El Salvador, con 1.7 millones de turistas hasta abril, 35 % más interanual, según datos oficiales, un avance que Bayona atribuye a la estrategia de seguridad del país que le permite una recuperación pospandemia superior al 90 %. Paraguay, donde la llegada de turistas se recuperó 91.24 % en 2025, dejando 1 mil 422 millones de dólares, según la Dirección Nacional de Migraciones, se configuró como el país con mejor crecimiento interanual en el primer trimestre (46 %) con más de 1.3 millones de turistas. Son muchas cosas muy buenas las que están pasando en América Latina. Lo primero es un aumento en la conectividad aérea internacional, asegura Bayona.