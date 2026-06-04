EE.UU. estudia imponer arancel a los países que no combatan el trabajo forzoso

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Costa Rica junto con México, Argentina, Israel, Ecuador, El Salvador, Canadá, República Dominicana y la Unión Europea, entre otros, se encuentra entre las economías que carecen de restricciones efectivas sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso o no las han aplicado adecuadamente.

Por revistaeyn.com La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció los resultados de la investigación realizada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre los actos, políticas y prácticas de 60 socios comerciales en relación con la imposición y aplicación efectiva de prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Costa Rica junto con México, Argentina, Israel, Ecuador, El Salvador, Canadá, República Dominicana y la Unión Europea, entre otros, se encuentra entre las economías incluidas en el estudio. En total, los 60 socios comerciales analizados en este reporte representan el 99 % de las importaciones de bienes de los Estados Unidos.

Esta acción forma parte de una política de alcance global impulsada por los Estados Unidos y podría servir como base para sustituir los aranceles del 10 % actualmente vigentes bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, cuya vigencia expira el próximo 24 de julio. De acuerdo con los resultados de la investigación, las economías examinadas carecen de restricciones efectivas sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso o no las han aplicado adecuadamente. Como medida de respuesta, el USTR propone la imposición de aranceles del 10 % o del 12,5 %, según la categoría asignada a cada economía.