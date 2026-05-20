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ANÁLISIS/ ¿Y ahora qué sigue? La pregunta ya no es si Cuba cambiará, sino cómo

La imputación criminal contra Raúl Castro, el despliegue del portaviones USS Nimitz en el Caribe y la presión económica creciente de Washington parecen formar parte de una estrategia más amplia que excede lo judicial.

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com Sin duda, este 20 de mayo de 2026 ha sido un día histórico para Cuba y su sociedad, tanto para los ciudadanos que residen en la isla como para la diáspora dispersa por el mundo, y especialmente radicada en el estado de la Florida. En un hecho altamente simbólico, el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos presentó en la Corte Federal del Distrito del Sur de Florida los cargos de "asesinato y conspiración para matar" contra Raúl Castro. Los hechos que fundamentan la imputación se remiten a 30 años atrás, cuando Castro habría ordenado la destrucción de aeronaves de la organización Hermanos al Rescate, ocasionando la muerte de cuatro pilotos, ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, allí no quedaron los sucesos del día. Horas después, el Ejército de los Estados Unidos informó que su portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque han sido desplegados en el Caribe. "¡Bienvenidos al Caribe, Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz!", escribió en X el Comando Sur estadounidense, encargado de las operaciones en Latinoamérica, a excepción de México. "El portaaviones USS Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica", añade el texto. El movimiento militar no hizo más que exacerbar la pregunta que quedó flotando en la opinión pública desde tempranas horas del día: ¿Y ahora qué sigue en Cuba?

Perspectivas para poner bajo la lupa

Lo que se puede afirmar por estas horas analizando la secuencia de hechos es que más que anticipar una invasión directa, Estados Unidos estaría intentando acelerar un proceso de desgaste interno y negociación silenciosa dentro del aparato cubano. La gran incógnita ya no es si el sistema entró en una fase de transformación, sino bajo qué condiciones podría producirse esa transición y quién controlará el proceso. La acusación formal presentada por el Departamento de Justicia contra Raúl Castro representa mucho más que un episodio judicial vinculado al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. El movimiento aparece como parte de una ofensiva integral que combina presión militar, asfixia económica y señales políticas cuidadosamente calibradas hacia el régimen cubano. La simultaneidad de los hechos resulta demasiado precisa para interpretarla como coincidencia: mientras Washington revelaba cargos criminales que podrían implicar cadena perpetua o incluso pena de muerte para el exmandatario cubano, el Comando Sur anunciaba el despliegue del USS Nimitz y su grupo de ataque en el Caribe. Al mismo tiempo, Donald Trump evitaba hablar de una “escalada” militar y deslizaba una frase que probablemente sintetiza la evaluación estratégica de la Casa Blanca sobre la situación interna de la isla: “Ellos perdieron el control”. La frase es importante porque ayuda a entender la lógica detrás de la actual presión estadounidense. Todo indica que Washington no estaría buscando una intervención militar clásica, sino algo diferente: acelerar un proceso de fractura interna dentro del aparato cubano para empujar una transición controlada. En ese contexto, la imputación a Raúl Castro parece tener un objetivo más político que judicial. En Washington saben que el histórico dirigente de la revolución cubana tiene 94 años, que difícilmente será entregado y que un juicio podría nunca concretarse. El verdadero mensaje parece dirigido hacia otro lugar: las Fuerzas Armadas, los cuadros del Partido Comunista y las estructuras económicas que todavía sostienen al régimen.

Van a "por el sistema"

La inclusión de otros militares cubanos en la acusación refuerza la lectura de que EE.UU. buscará la desestructuración del régimen. Washington ya no está diferenciando entre responsabilidad política y responsabilidad penal individual. Y eso introduce un factor nuevo dentro de la élite cubana: el cálculo de supervivencia. El modelo recuerda parcialmente a la estrategia que Washington utilizó en Venezuela antes de la captura de Nicolás Maduro: acusaciones criminales, sanciones financieras, aislamiento energético, presión diplomática y apertura simultánea de canales de negociación. Pero Cuba enfrenta una situación potencialmente más delicada. A diferencia de Venezuela, no cuenta con recursos petroleros que permitan amortiguar el impacto de un bloqueo prolongado ni dispone de márgenes económicos amplios para administrar una crisis de esta magnitud. Ahí aparece uno de los elementos más sensibles de la actual coyuntura: el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos tras la caída de Maduro en enero. La dependencia energética cubana vuelve extremadamente vulnerable al sistema económico y social de la isla. Cortes eléctricos, problemas logísticos y deterioro productivo comenzaron a profundizar el desgaste interno en un país que ya atravesaba una situación crítica antes de esta nueva fase de presión. Sin embargo, el movimiento militar estadounidense también parece diseñado para evitar una guerra. El despliegue del Nimitz tiene un enorme peso simbólico y psicológico, pero no necesariamente anticipa una operación inmediata. Un portaviones funciona también como herramienta de disuasión, respaldo estratégico y demostración de capacidad operativa. En otras palabras: mostrar fuerza para evitar tener que usarla. Las declaraciones de Trump parecen apuntar precisamente en esa dirección. El presidente estadounidense evitó instalar un clima de confrontación inminente y, por el contrario, dejó abierta la puerta para futuros anuncios vinculados al bloqueo petrolero. Eso sugiere que Washington todavía estaría intentando mantener margen para una negociación. Ese detalle es probablemente el más relevante de toda la secuencia.

Riesgo de colapso desordenado