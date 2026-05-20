Ventas minoristas y de servicios de alimentación en EE.UU. aumentaron en abril

Por revistaeyn.com
El consumo en Estados Unidos volvió a mostrar señales de fortaleza en abril. Las ventas minoristas y de servicios de alimentación crecieron un 0,5 % respecto al mes anterior, en línea con las expectativas del mercado, impulsadas principalmente por el aumento en las ventas de combustibles, electrónicos y artículos especializados. Sin embargo, detrás de ese dinamismo persisten señales de presión financiera para los hogares y un creciente riesgo de impago en el sector minorista.
De acuerdo con cifras anticipadas de la Oficina del Censo de EEUU, nueve de las trece categorías monitoreadas registraron aumentos durante abril. El desempeño se produjo luego de que las ventas de marzo fueran revisadas al alza, pasando de un crecimiento estimado del 1,7 % a un 1,6 %.
Las gasolineras lideraron nuevamente los incrementos, con un avance mensual del 2,8 %, favorecido por el alza de los precios internacionales del petróleo. En términos interanuales, las ventas en estaciones de servicio crecieron casi un 21 %. Excluyendo este segmento, las ventas minoristas y de alimentos aumentaron un 0,3 %, lo que refleja que el gasto del consumidor continúa resistiendo pese a la inflación.
El economista senior de BMO, Sal Guatieri, señaló que el comportamiento del mercado bursátil ha sido un factor clave para sostener el consumo de los hogares con mayores ingresos. “El poderoso rally del mercado bursátil está apoyando el gasto en la parte superior de la expansión en forma de K, más que compensando cualquier retroceso de quienes están en la pierna baja que luchan con los mayores costes de combustible, transporte y alimentos”, explicó en una nota.
Después de las gasolineras, los mayores aumentos de ventas se observaron en tiendas de electrónica y en comercios especializados de artículos deportivos, hobbies, instrumentos musicales y libros. En contraste, las ventas disminuyeron en concesionarios de automóviles, tiendas de muebles y comercios de ropa.
Aunque el gasto sigue siendo sólido, los niveles de endeudamiento de los consumidores continúan cerca de máximos históricos. La deuda de tarjetas de crédito alcanzó los US$1,252 billones durante el primer trimestre del año, mientras que la deuda total de los hogares llegó a un récord de US$18,794 billones, según datos de la Reserva Federal de Nueva York.
Para Leslie Tayne, fundadora del bufete Tayne Law Group, el incremento del crédito refleja el deterioro de la capacidad financiera de muchas familias estadounidenses. “El aumento de la deuda de tarjetas de crédito a nivel nacional sugiere que muchos consumidores comunes están luchando por cubrir los gastos cotidianos y llegar a fin de mes”, advirtió.
La presión podría agravarse debido a las elevadas tasas de interés. Aunque la Reserva Federal mantuvo estable su tasa de referencia entre 3,50 % y 3,75 %, los intereses promedio de las tarjetas de crédito rondaron el 21 % en febrero, cerca de niveles récord.
En paralelo, el riesgo de impago entre empresas minoristas también mostró un deterioro. La probabilidad mediana de incumplimiento para compañías cotizadas del sector subió del 1,8 % en abril al 2,4 % en mayo, según Market Intelligence. Los mayores aumentos se registraron en comercios de mobiliario para el hogar y mejoras del hogar, reflejando la creciente fragilidad financiera en algunos segmentos del mercado minorista estadounidense.