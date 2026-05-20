Ventas minoristas y de servicios de alimentación en EE.UU. aumentaron en abril

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Aunque el gasto sigue siendo sólido, los niveles de endeudamiento de los consumidores continúan cerca de máximos históricos. La deuda de tarjetas de crédito alcanzó los US$1,252 billones durante el primer trimestre del año.

Por revistaeyn.com El consumo en Estados Unidos volvió a mostrar señales de fortaleza en abril. Las ventas minoristas y de servicios de alimentación crecieron un 0,5 % respecto al mes anterior, en línea con las expectativas del mercado, impulsadas principalmente por el aumento en las ventas de combustibles, electrónicos y artículos especializados. Sin embargo, detrás de ese dinamismo persisten señales de presión financiera para los hogares y un creciente riesgo de impago en el sector minorista.

De acuerdo con cifras anticipadas de la Oficina del Censo de EEUU, nueve de las trece categorías monitoreadas registraron aumentos durante abril. El desempeño se produjo luego de que las ventas de marzo fueran revisadas al alza, pasando de un crecimiento estimado del 1,7 % a un 1,6 %. Las gasolineras lideraron nuevamente los incrementos, con un avance mensual del 2,8 %, favorecido por el alza de los precios internacionales del petróleo. En términos interanuales, las ventas en estaciones de servicio crecieron casi un 21 %. Excluyendo este segmento, las ventas minoristas y de alimentos aumentaron un 0,3 %, lo que refleja que el gasto del consumidor continúa resistiendo pese a la inflación. El economista senior de BMO, Sal Guatieri, señaló que el comportamiento del mercado bursátil ha sido un factor clave para sostener el consumo de los hogares con mayores ingresos. “El poderoso rally del mercado bursátil está apoyando el gasto en la parte superior de la expansión en forma de K, más que compensando cualquier retroceso de quienes están en la pierna baja que luchan con los mayores costes de combustible, transporte y alimentos”, explicó en una nota.