EE.UU. acusará el 20 de mayo a Raúl Castro, según el Miami Herald

Por: EFE

La cadena CBS ya había informado el jueves que el Departamento de Justicia evaluaba presentar cargos contra el hermano menor de Fidel Castro por ese caso del derribo de avionetas en los 90, uno de los episodios más tensos en la relación entre Washington y La Habana en las últimas décadas.

De acuerdo con el Miami Herald, la acusación se anunciaría durante un acto en la Torre de la Libertad de Miami con motivo del Día de la Independencia de Cuba, tras la aprobación de un gran jurado. El evento incluiría además un homenaje a las cuatro víctimas del incidente.

Preguntado este viernes sobre esos reportes mientras regresaba de China a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense, Donald Trump, evitó pronunciarse y dijo que no quería hacer comentarios.

Hasta ahora, el Gobierno estadounidense no ha confirmado oficialmente la posible acusación.

El caso se remonta a febrero de 1996, cuando fuerzas cubanas derribaron aeronaves de Hermanos al Rescate en un incidente en el que murieron cuatro personas y que derivó en una grave crisis diplomática entre ambos países.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reaccionó favorablemente a la información publicada por CBS y escribió en la red X: “Adelante, ya era hora”.

La posibilidad de presentar cargos contra Raúl Castro surge en medio del endurecimiento de la política de Washington hacia Cuba desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.