Secretario Marco Rubio llama a los cubanos en la isla a construir una "nueva Cuba"

Por: EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó este miércoles a los "cubanos de a pie" en la isla a construir una "nueva Cuba" propuesta por el presidente, Donald Trump, fuera del control de las élites militares y con una renovada relación con Washington.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, publicó un mensaje en video de unos cinco minutos, en coincidencia con el aniversario de la primera toma de posesión de un presidente elegido democráticamente en el país caribeño, una fecha que el Gobierno cubano no conmemora.

"En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables", dijo Rubio en referencia a la aguda crisis humanitaria y económica que sufre la nación, agravada por el actual bloqueo de crudo de Estados Unidos.

Insistió en que "la verdadera razón" por la que los cubanos "no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares" y acusó al conglomerado empresarial militar Gaesa, fundado por el expresidente Raúl Castro, de enriquecerse mientras el pueblo sufre.