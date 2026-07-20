Andy Burnham asume el Gobierno británico tras recibir el encargo del rey Carlos III

Por: EFE

Andy Burnham mantuvo una audiencia con el monarca en el palacio de Buckingham, residencia de la familia real, después de que su antecesor, Keir Starmer presentase formalmente a Carlos III su dimisión como primer ministro.

El pasado viernes, Burnham fue declarado formalmente líder del Partido Laborista después de recibir un amplio apoyo de los diputados de su formación, sin que fuera necesario celebrar unas elecciones internas.

En su comparecencia ante los medios tras asumir el cargo, el ya nuevo primer ministro , prometió "un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico" para el Reino Unido.

Sin concretar ninguna promesa, Burnham – que aún no ha anunciado su equipo de gobierno – reveló un plan de acción de diez años en el que el foco estará en «dar a la gente algún respiro y alguna ayuda con el coste de la vida», una idea que viene repitiendo como su principal argumento.

Según señaló, el anterior gobierno laborista ha tenido un defecto: "No hemos sido lo bastante buenos, y tenemos que hacerlo mejor (...) Vamos a traer los mayores cambios en los últimos 40 años".

También adelantó que los cambios incluirán modificar el sistema educativo, reforzar la salud mental y construir más vivienda subsidiada, todo ello "respetando la disciplina fiscal y nuestros compromisos en defensa con nuestros socios internacionales".

En las próximas horas se espera con expectación el anuncio de los nombres del que será su primer gabinete, con especial atención a los titulares de Economía, Interior, Defensa y Exteriores.