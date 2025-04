Así será el funeral del Papa Francisco

Después visitó Santa Marta y dijo: "esto para mí". "Cuando me preguntaron por qué no me había quedado a vivir allá yo dije: 'Por motivos psiquiátricos’", explicó el pontífice argentino en una entrevista.

El papa vivió los doce años de su pontificado en el apartamento 201, en el segundo piso de esta residencia donde también se quedan algunos de los cardenales durante el cónclave, formado por dos habitaciones y un baño.

Se trata de una habitación sencilla con un estudio al lado equipado con un sillón y un escritorio de madera, y cerca hay también una pequeña sala que Francisco utiliza para recibir a las personas que desea.

El maestro ceremoniero del Vaticano, Diego Ravelli, informó en un comunicado de que el féretro será velado en la capilla de su residencia por disposición en vida del pontífice, ya que antes de Francisco esto se hacía en la capilla del Palacio Apostólico.

El funeral del papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años, deberá celebrarse entre el viernes y el domingo de esta semana, tal y como estipulan las reglas, y esta tarde se procederá al sellado de su apartamento pontificio.

La legislación vaticana vigente, el 'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis', un documento que regula las exequias papales, y la constitución apostólica 'Universi Dominici Gregis', indican que el funeral debe celebrarse entre el cuarto y sexto día de la muerte.

En base a esa información, según valora la Santa Sede, el funeral debería celebrarse un día entre el próximo viernes y el domingo.

Francisco ha fallecido este lunes tras más de dos meses de problemas respiratorios que le tuvieron hospitalizado durante 38 días, hasta el pasado 23 de marzo.